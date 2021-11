Acquista i migliori proiettori Samsung e ricevi un buono da 250€ per i tuoi prossimi acquisti

Sono tantissime le promozioni che stanno popolando la rete in questo Black Friday e anche Samsung ha deciso di proporre molte offerte interessanti. Tra le più accattivanti troviamo sicuramente quella relativa ai proiettori The Premiere, con i modelli P7 e P9 che, fino al 25 novembre, riceveranno degli sconti che possono arrivare fino a 1800€ e oltre!

La promozione è semplice: i modelli P7 e P9 sono scontati rispettivamente di 500€ e 1000€. A questo sconto, puoi aggiungere un ulteriore 15% sfruttando il codice PROMO15. Ma i vantaggi non finiscono qui: se non sei sicuro dell’acquisto e vuoi testare con i tuoi occhi la qualità di questi proiettori, hai a disposizione un mese per provarli e decidere se tenerli o restituirli. L’ultima sorpresa è poi un buono da 250€ da spendere su Samsung Online Shop per l’acquisto di altri prodotti a marchio Samsung.

Il proiettore Samsung The Premiere 4K UHD LSP7T 2020 si avvale di una tecnologia laser per riprodurre nel salotto di casa un’esperienza cinematografica straordinaria in 4K. Il risultato è una resa dei colori accurata, una gamma cromatica ultra-ampia e una luminosità eccezionale fino a 120 pollici di dimensione, con la possibilità di riprodurre contenuti HDR10+. Con una luminosità di 2200 lumen, hai tutta la luce che ti serve per visualizzare al meglio ogni tipo di contenuto e con la modalità FILMMAKER MODE™ i film possono essere riprodotti nella maniera più fedele possibile alle originali intenzioni del regista. Da non sottovalutare anche il sonoro, con un sistema integrato a 2.2 canali da 30 watt.

Il modello The Premiere 4K UHD LSP9T Triple laser 2020 si distingue dal precedente per la superficie di visione che arriva a 130 pollici e per la sorgente luminosa a triplo laser. La luminosità sale fino a 2800 lumen e l’impianto sonoro si avvale di un sistema integrato a 4.2 canali da 40 watt che, con la tecnologia Acoustic Beam, tramite 22 piccoli fori, riesce a distribuire l’audio in tutta la stanza e in ogni direzione, trasmettendo un suono ricco e profondo e dando vita a un’esperienza immersiva senza precedenti.

The Premiere 4K UHD LSP7T 2020 a 2.549,15€ ( 3.499,00€ )

Proiettore con tecnologia Laser, suono potente e proiezione a raggio ultra-corto che potete acquistare a 2.549,15€ utilizzando il codice sconto PROMO15, con uno sconto di oltre 1000€!

The Premiere 4K UHD LSP9T Triple laser 2020 a 4.674,15€ ( 6.499,00€ )

Proiettore con tecnologia triplo Laser, suono premium e proiezione a raggio ultra-corto che potete acquistare a 4.674,15€ utilizzando il codice sconto PROMO15, con uno sconto di oltre 1800€!

Informazioni sulla promozione

Proiettori in promozione: https://www.samsung.com/it/projectors/all-projectors/

Fino al 25/11, per chi acquista c’è un buono da 250€ che può essere utilizzato, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, per l’acquisto su Samsung Online Shop di prodotti a marchio Samsung nell’ambito di una spesa a carrello di importo minimo pari a € 699,00 – valore del carrello prima dell’applicazione dello sconto e al netto di eventuali spese di spedizione

Codice sconto PROMO15 per avere il 15% di sconto sull’acquisto dei proiettori cumulabile alla promo descritta sopra

Possibilità di acquistare e provare il prodotto per un mese e decidere se tenerlo o restituirlo: https://shop.samsung.com/it/tryandbuy-av

