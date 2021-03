Acquista Oppo Find X3 e ricevi in omaggio Oppo Watch, Oppo Enco e cover!

Come gli appassionati di smartphone ben sapranno, è stata da poco presentata la nuova serie Oppo Find X3, con 3 modelli che vanno a coprire diverse fasce di mercato. Se le novità introdotte da Oppo in questa nuova generazione di dispositivi vi invogliano ad acquistarne uno, sarete felici di sapere che Euronics ha dato il via una promozione che vi permetterà di ricevere gratuitamente diversi prodotti tecnologici a seconda del modello scelto. Ad esempio, acquistando Oppo Find X3 Pro entro il 30 aprile, riceverete una serie di prodotti Oppo dal valore di oltre 400€.

Un’ottima occasione, dunque, se si vuole comprare l’ultimo concentrato di tecnologia a marchio Oppo. Ogni modello viene abbinato ad un determinato bundle e, come anticipato, l’offerta più interessante l’avrete scegliendo il nuovo top di gamma, Oppo Find X3 Pro, dal momento che riceverete l’Oppo Watch da 46mm, una cover in kevlar, un caricabatteria wireless AirVooc da 45W e l’assistenza Oppo Care, che vi permetterà di sostituire gratuitamente lo schermo dello smartphone durante il primo anno di vita del prodotto. Il tutto ha un valore commerciale di ben 449€, il che si traduce in un’opportunità da non lasciarsi scappare.

Se il prezzo di Oppo Find X3 Pro supera il vostro budget, potrete prendere in considerazione il Find X3 Neo, che vi permetterà di ricevere l’Oppo Watch da 41mm e gli auricolari wireless Enco W51, per un valore commerciale di 349€. Grande opportunità anche per coloro che sceglieranno il meno caro ma pur sempre ottimo Find X3 Lite, dato che riceverete in omaggio gli auricolari Enco X, il cui valore si attesta a 179€.

Insomma, Euronics ha messo in piedi una delle sue promozioni atte a farvi risparmiare o, come in questo caso, regalarvi molteplici dispositivi di ultima generazione, a patto che registriate l’acquisto sul sito dedicato, entro e non oltre il termine del periodo di acquisto. Detto ciò, vi anticipiamo che abbiamo già avuto modo di provare l’Oppo Find X3 Pro e le premesse per poter essere uno dei migliori smartphone del 2021 ci sono tutte. Al momento non possiamo rivelare tutti i dettagli dello smartphone, anche perché sarà compito della nostra recensione completa approfondire tutti gli aspetti dello smartphone, i cui punti negativi, vi anticipiamo, sembrano siano davvero pochi.

A questo punto, non ci resta che lasciarvi in calce i link che vi porteranno direttamente sulle pagine del portale, dove potrete acquistare gli ultimi smartphone presentati da Oppo. Infine, non dimenticate come sempre di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

