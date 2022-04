Se state valutando l’acquisto di un nuovo PC per sostituire quello che è attualmente in vostro possesso, Unieuro ha preparato una promozione dedicata proprio a voi, che vi permetterà di acquistare un nuovo prodotto ad un prezzo vantaggioso e ottenere un rimborso fino a 350€ restituendo il vostro vecchio PC!

La promozione “Cambia il tuo PC!” è valida fino al 24 aprile, e vi permetterà di scegliere tra un’ampia selezione di PC desktop, notebook, 2 in 1 e Mac, alcuni di questi anche in sconto, che abbiano un prezzo minimo di 449,00€, ottenendo successivamente all’acquisto un rimborso proporzionato al costo del nuovo PC. Davvero l’occasione ideale per un bel aggiornamento!

Per aderire alla promozione “Cambia il tuo PC!” è sufficiente recarsi sulla pagina dedicata agli articoli in promozione e:

Acquistare un Desktop, Notebook o 2 in 1 del valore minimo di 449,00€.

Compilare e presentare una richiesta di adesione alla promozione attraverso la pagina dedicata.

Spedire il tuo vecchio PC a Unieuro, secondo le indicazioni ricevute, entro 15 giorni dall’approvazione.

Attendere il rimborso, che verrà erogato entro 30 giorni dall’approvazione.

Il rimborso totale che otterrete è indicato da un bollino azzurro sulla pagina dell’articolo stesso, e può essere di 100€, 200€, 300€ o 350€. Ricordiamo che è possibile ottenere un rimborso solo consegnando PC, Notebook e 2 in 1 non più vecchi di 5 anni, integri nella struttura e nei loro componenti oltre che, ovviamente, correttamente funzionanti. Inoltre la tipologia di PC spedito per il rimborso deve essere la medesima di quello acquistato, quindi un desktop in caso di acquisto di PC fisso e un portatile nel caso di acquisto di notebook o dispositivi 2 in 1.

Tra tutti i prodotti presenti nella selezione, vogliamo segnalarvi quello che secondo noi offre il miglior rapporto qualità/prezzo e al tempo stesso vi permetterà di approfittare della promozione ottenendo il rimborso massimo di 350€. Parliamo dell’MSI Gaming GF63, notebook dedicato ai giocatori ed equipaggiato con un processore Intel i5 di undicesima generazione e una scheda grafica Nvidia RTX 3050 con 4Gb di memoria dedicata, disponibile a 899,90€, con uno sconto del 24% sul prezzo originale di listino di 1.199,00€. Se aggiungiamo il rimborso, la spesa finale per questo PC portatile estremamente performante arriva all’incredibile prezzo di 549,00€!

In conclusione, “Cambia il tuo PC!” di Unieuro rappresenta davvero un’ottima occasione per aggiornare il vostro PC e al tempo stesso ottenere il massimo del risparmio, grazie al rimborso fino a 350€ che trasforma ogni prodotto della selezione in un’offerta irripetibile! Vi invitiamo quindi a raggiungere la pagina dedicata alla promozione e scegliere il PC più adatto a voi, ricordandovi che avete tempo solo fino al 24 aprile!

