Se il vostro PC non è capace di gestire i videogiochi di ultima generazione e, per questo, stavate valutando di acquistarne uno nuovo, dovreste valutare una delle configurazioni AK RIG, pensate appositamente per gestire non solo i videogiochi più pesanti acquistabili fin da subito, ma anche quelli futuri.

La promozione proviene da AK Informatica, tra i maggiori esponenti in Italia per quanto riguarda il settore informatico, con un occhio di riguardo ai componenti hardware. I PC AK RIG sono la massima espressione dell’azienda, pertanto vi interesserà sicuramente l’iniziativa promozionale rilasciata dallo shop, che consiste nel ricevere, anche se in un secondo momento, un Bonus Pack contenente diversi coupon per i vostri prossimi acquisti.

Ogni Bonus Pack contiene 3 coupon diversi, da utilizzare per l’acquisto di notebook, monitor e periferiche o sedie da gaming. In base alla spesa che si andrà a sostenere, i Bonus Pack possono diventare 3 per un totale quindi di 9 codici sconti. Il risparmio sarà del 5% sui notebook, mentre su monitor e periferiche si potrà raggiungere il 30% qualora si acquistasse un AK RIG da 4.000 euro.

Per ricevere uno o più Bonus Pack, si dovrà acquistare uno degli AK RIG indicati sulla pagina promozionale entro il 5 marzo. I coupon vi saranno aggiunti direttamente sul vostro account entro il 1 aprile, quando sarà possibile utilizzarli. Non ci saranno spese minime da sostenere, quindi potrete usare i codici sconto a vostro piacimento, a patto di utilizzare quelli adatti per notebook, monitor o periferiche.

Insomma, una buona promozione per chi vuole rimanere al passo coi tempi, acquistando anzitutto un PC in grado di reggere i giochi e gli applicativi più pesanti, per poi risparmiare su eventuali periferiche, migliorando l’esperienza di gioco o lavorativa. A prescindere da quale configurazione AK RIG scegliate, non dovrete più preoccuparvi dei requisiti richiesti dagli sviluppatori di videogiochi, dato che anche acquistando la meno cara, ossia la AK RIG “Ti Spacco Frahhh” da 999,00€, avrete tutta la potenza di elaborazione per far sì che possiate godere di un gameplay fluido e di una bella grafica, merito dell’ottima RX 6600 di AMD (paragonabile a una RTX 3060) e della CPU Intel di 12° generazione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale dedicata a questa iniziativa, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa occasione, anche perché a tempo limitato.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!