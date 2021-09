Acquista iPhone 13 con Mediaworld, e scopri vantaggi esclusivi!

Come saprete, ieri è stata una giornata speciale per i fan di Apple, i quali hanno potuto finalmente scoprire quelli che saranno i nuovi dispositivi della nota azienda statunitense. Ovviamente, durante l’evento è stato presentato anche il nuovo iPhone 13, con i rispettivi modelli che vanno a coprire diverse fasce di prezzo. Come al solito, si parte dal modello Mini e si arriva al top di gamma Pro Max. In occasione della loro imminente disponibilità, Mediaworld ha aperto i preordini e permetterà a coloro che abbineranno le Apple AirPods di pagare quest’ultime solamente 49€ invece di 179€.

Un’ottima occasione per chi vorrà essere tra i primi a mettere le mani su uno dei nuovi smartphone Apple, i cui prezzi partono da 839,00€ per l’iPhone 13 Mini da 128GB e arrivano a 1.869,00€ per l’iPhone 13 Pro Max da 1TB. Ovviamente, allo stato attuale non si può risparmiare sul singolo modello ma, come detto, il portale vi permette di acquistare i suoi auricolari wireless ad una cifra praticamente irrisoria, se acquistati insieme ad un qualsiasi iPhone di ultima generazione. Ad esempio, acquistando il modello standard da 128GB e abbinando le AirPods la spesa totale sarà di 988€ anziché 1.118€.

I nuovi iPhone 13 riprendono le linee tipiche di Apple, ma presentano un comparto fotografico completamente nuovo, sia dal punto di vista estetico che hardware. I sensori infatti sono ora posizionati in diagonale, mentre il design rimane invariato sui modelli Pro. Come detto, oltre ad intervenire sull’estetica, Apple ha lavorato tantissimo sulla parte hardware, realizzando sensori in grado di portare la qualità di scatto a nuovi livelli. In base alle anteprime, gli scatti in condizioni di bassa luminosità sono migliorati a vista d’occhio ed è interessantissima la nuova modalità Cinema, che garantisce riprese video cinematografiche, mettendo a fuoco automaticamente la persona che in quel momento sta parlando, per poi spostare il fuoco sul soggetto dietro qualora la persona davanti gli rivolti lo sguardo.

Una funzionalità geniale che per essere gestita serve un enorme potenza di calcolo, potenza che arriva dal nuovo processore A15 Bionic che, secondo Apple, è fino al 50% più potente rispetto al miglior chip della controparte. I miglioramenti sono arrivati anche sul display, che ora raggiunge una luminosità massima di 1200 nits, oltre ad una frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120Hz. Apple è riuscita a fare salti in avanti anche per quanto riguarda i materiali, i quali sono ora ancora più resistenti sui modelli Pro e Pro Max, che possono vantare una scocca in acciaio inossidabile. Insomma, i nuovi iPhone 13 portano la potenza mobile su nuove vette e siamo sicuri che tanti fan non vedranno l’ora che arrivi il 24 settembre, quando Mediaworld inizierà a spedire i primi dispositivi.

Nel frattempo, vi ricordiamo che su Mediaworld è presente oggi una fantastica offerta relativa alla nuova smart TV HiSense 50A7GQ, mentre per tutte le altre segnalazioni ci pensano i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!