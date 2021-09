Acquista le TV Samsung 8K al prezzo delle 4K su OnlineStore!

La risoluzione 4K è diventata ormai uno standard nei recenti televisori, ma coloro che vogliono investire su un modello con pannello 8K, che diventerà sicuramente il nuovo standard con il passare degli anni, saranno felici di sapere che OnlineStore propone gli ottimi TV Samsung 8K praticamente al prezzo di un buon 4K, ma solo per i prossimi 7 giorni. Il portale, inoltre, sottolinea che le scorte sono limitate e ci sono tutti i motivi per credere che queste fantastiche occasioni termineranno prima della scadenza della promozione.

Non tutti i giorni, infatti, è possibile acquistare un TV 8K ad un prezzo simile di un 4K, anche perché allo stato attuale i produttori in grado di realizzare questi pannelli sono pochi. Uno di questi è Samsung e tra i vari modelli selezionati da OnlineStore vi segnaliamo il 65Q950R da 65 pollici che, pensate, crolla da 4.499,99€ a 1.299,90€. Come anticipato, il nuovo prezzo è tipico di un ottimo TV 4K, ma ora avrete l’occasione di mettere nel vostro salotto un televisore dalle caratteristiche ancora superiori senza spendere cifre stellari.

Alcuni si chiederanno se vale realmente la pena acquistare già oggi un TV 8K, dal momento che i programmi che trasmettono a questa risoluzione sono ancora pochi. A nostro parere, la risposta è sì, perché un modello come il Samsung 65Q950R vanta tecnologie che permettono all’immagine di essere riprodotta in 8K anche se la qualità del programma è inferiore. Sostanzialmente, è lo stesso metodo che permette ai televisori 4K di riprodurre i contenuti a tale risoluzione anche se l’originale è solamente FullHD, ma in questo caso si passa ad un livello superiore, grazie a processori capaci di gestire il machine learning e aumentare i pixel come mai prima d’ora.

Oltre all’incredibile risoluzione 8K, il Samsung 65Q950R vanta poi un pannello QLED e le migliori tecnologie che garantiscono una gamma altamente dinamica, con un esplosione di colori pazzesca. Insomma, un televisore che strizza l’occhio al futuro, ma le cui caratteristiche uniche potrete sfruttarle già adesso, ad esempio abbinando una console di ultima generazione. Xbox Series X e PlayStation 5, infatti, supportano la risoluzione 8K e con il passare dei mesi arriveranno sicuramente titoli che vi permetteranno di giocare a questa risoluzione, per non parlare dei tantissimi contenuti ad alta definizione fruibili su YouTube e, in futuro, anche tramite dischi Blu-Ray.

La promozione contiene ovviamente altri modelli 8K, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di dare un'occhiata alla pagina principale dello store dedicata a queste offerte, così che possiate rintracciare anche tutti gli altri sconti disponibili.

