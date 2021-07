Acquista libri scolastici usati su Libraccio.it e ricevi un diario in regalo!

Mettiamo un attimo da parte le offerte dedicate ai prodotti tech, per continuare con le promozioni dedicate alla lettura, grazie ad un’iniziativa di Libraccio.it che, oltre a permettervi di acquistare libri usati ad un prezzo davvero vantaggioso, vi consentirà di ricevere in omaggio un Diario 2021-2022 a vostra scelta.

Per aderire a questa particolare iniziativa è necessario seguire pochi e semplici passi. Innanzitutto, vi basterà inserire nel carrello uno o più libri scolastici usati collegandovi alla pagina della promo, al seguente indirizzo, per cumulare almeno 30€ di spesa. Successivamente, il diario sarà aggiunto automaticamente al carrello senza alcun costo aggiuntivo e, al passaggio seguente, avrete modo poter scegliere quello che più soddisfa i vostri gusti. Una volta scelto, potrete completare l’ordine ricevendo i vostri acquisti e il vostro omaggio comodamente a casa vostra.

Inoltre, vi segnaliamo che grazie all’iniziativa Pazzi per l’usato, valida fino al 10 novembre 2021, potrete usufruire di un buono del -15% sull’acquisto di libri usati con una spesa di almeno 25 €. Chiaramente potrete far affidamento ad un catalogo molto vasto che e spazia dall’educazione fisica alla meccanica, passando per scienze, tecnologie e persino i libri dedicati alle materie di filosofia ed educazione artistica.

Insomma, si tratta di una ottima occasione per prepararsi in anticipo al Back to school che, come ogni anno, rappresenta un periodo particolarmente sentito da studenti e genitori.

