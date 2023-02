Gli smartphone OnePlus si sono contraddistinti negli ultimi anni per essere tra i migliori top di gamma sul mercato, rappresentando dispositivi dalle prestazioni incredibili e dal design spettacolare. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è il OnePlus 11, che sarà disponibile ufficialmente a partire dal 16 febbraio; la buona notizia? Potete trovarlo già in super sconto su Amazon, e per di più in bundle con i nuovissimi auricolari Buds PRo 2!

Il bundle comprendente smartphone e cuffie è infatti in offerta a soli 919,00€ invece di 1.098,00€; si tratta di un ribasso del 16%, che vi permetterà di risparmiare ben 179,00€. Se lo stavate puntando è quindi l’occasione giusta, dato che difficilmente si abbasserà di nuovo di prezzo a breve.

Il OnePlus 11 si contraddistingue senza dubbio per il comparto fotografico incredibile, che consta di 4 obiettivi, di cui uno dedicato ai ritratti. Le tecnologie incluse nell’hardware vi consentiranno di realizzare scatti mozzafiato e alla pari di un professionista, con una calibrazione del colore sempre perfetta e con una gamma simile a quella di una reflex digitale. Potrete dunque ritrarre ogni momento con una qualità incredibile, godendo poi delle immagini e dei video nel display AMOLED Super Fluid da 6,7″, con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Oltre che sul comparto fotografico, con questo nuovo modello OnePlus ha puntato sulle prestazioni, includendo 16GB di RAM di ultima generazione. Lo smartphone comprimerà infatti le app e ottimizzerà in modo intelligente quelle utilizzate di frequente, riducendo così le dimensioni della memoria e garantendo una riattivazione istantanea. Inoltre, il processore Snapdragon 8 Gen 2 vi permetterà di passare da una scheda all’altra con estrema velocità, non subendo alcun rallentamento anche durante le situazioni più complesse, come durante le sessioni di gaming.

Infine, abbiamo un’incredibile batteria da 5000mAh con tecnologia di ricarica estremamente veloce. Riuscirà infatti a raggiungere il 100% in appena 25 minuti, quindi anche se vi ricorderete di collegarlo alla corrente poco prima di uscire avrete abbastanza autonomia per usarlo tutto il giorno.

Passando invece alle Buds Pro 2, parliamo di un modello di auricolari tra i più avanzati del settore: i due driver MelodyBoost vi offriranno un’esperienza di ascolto eccezionale, con voti nitide e bassi più profondi e dinamici. Potrete creare un profilo audio su misura per le vostre orecchie, grazie alla tecnologia OnePlus Audio ID 2, che le scansionerà e vi fornirà un test di ascolto personalizzato.

Gli auricolari presentano ben 3 modalità di cancellazione del rumore da intercambiare in base alla situazione in cui vi trovate, e sono persino resistenti all’acqua, quindi potrete portarli con voi anche in piscina o in spiaggia. Infine, 10 minuti di ricarica vi garantiranno 10 ore di riproduzione continua, e con una carica piena avrete a disposizione fino a 39 ore di utilizzo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

