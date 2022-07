Se eravate sicuri che solo il Prime Day potesse consentirvi di acquistare tutto l’hardware di Asus a prezzi bassi, dovreste essere pronti a ricredervi perché Monclick vi permetterà di acquistare il meglio di Asus a prezzi stracciati già ora e fino al 12 agosto 2022.

La promozione è stata rilasciata in collaborazione con Asus che, a fronte di un acquisto di uno o più prodotti compatibili con l’iniziativa, vi permetterà di ricevere un cashback fino a 840€. Le offerte coinvolgono monitor, alimentatori, case, router e persino alcune schede grafiche della gamma ROG e TUF. Il rimborso varia a seconda del prodotto e arriva ad un massimo di 250€ per singolo articolo ma, come detto, si avrà la possibilità di portarlo fino a 840€ qualora si acquistasse quattro o più componenti.

Il rimborso vi arriverà sul vostro conto corrente entro 90 giorni dall’approvazione, che avverrà dopo aver inserito le informazioni richieste nel modulo di iscrizione, compilabile a questo indirizzo, e dopo aver caricato l’ordine d’acquisto entro il 26 agosto 2022. I prodotti compatibili con la promozione sono davvero tanti e tra i più vantaggiosi segnaliamo il monitor Asus ROG Swift PG259QN che, dopo il cashback, sarà come se lo aveste acquistato a soli 557,99€, dato che il rimborso sarà di 200 euro netti.

Parliamo di un monitor da gaming di altissimo livello, pensato per i professionisti dell’eSport e per tutti i videogiocatori più esigenti. Con un pannello a 360 Hz, abbinato magari a un hardware in grado di produrre questi FPS, non avrete problemi nel cogliere al volo ogni minimo dettaglio neanche nelle azioni di gioco più veloci. Pensiamo ad esempio ai classici titoli FPS, dove l’elevata frequenza di aggiornamento è indispensabile per godersi appieno il gioco, schivando o reagendo ai colpi degli avversari senza ritardi che potrebbero compromettere la vostra partita.

L’elevato refresh rate non è l’unica peculiarità di questo monitor, visto che dispone del tipico design aggressivo delle soluzioni ROG, che gli permette di distinguersi da molti altri monitor da gaming. Tecnologicamente all’avanguardia, Asus ROG Swift PG259QN vanta poi uno schermo Fast IPS con un tempo di risposta di 1 ms GTG, il che si traduce in nessuna sbavatura o sfocatura di movimento durante le vostre sessioni di gioco.

Venduto com’è a 757,99€, che diventeranno poi 575,99€ dopo il rimborso, Asus ROG Swift PG259QN è indubbiamente un monitor da gaming con tutti i crismi, e per questo vi suggeriamo caldamente di completare subito il vostro acquisto, visitando la pagina dedicata all’offerta prima che le scorte vadano esaurite.

Oltre a ciò, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere informazioni relative alle prossime disponibilità delle varie console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

