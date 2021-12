Acquista su Amazon, e regala un giocattolo alla Croce Rossa Italiana

Natale non è solo un momento da passare in famiglia e con i propri cari, non è solo un momento per fare regali ad amici e parenti, è anche uno di quei momenti dell’anno in cui ci si sente più buoni e viene più spontaneo pensare agli altri, a chi ha più bisogno di noi. È per quanto che Amazon propone questa iniziativa in collaborazione con la Croce Rossa Italiana per donare un sorriso a tanti bambini e bambine che hanno meno di noi.

Per partecipare a questa iniziativa non dovrete far altro che andare su questa pagina e entrare nella lista dei desideri preparata da Amazon, al cui interno troverete moltissimi giocattoli di marchi famosi come Rosso Giocattoli, Hasbro, Lisciani, Ravensburger e molti altri. Scegliete il giocattolo che volete donare e durante la procedura d’acquisto selezionate “Croce Rossa Italiana indirizzo della Lista dei Desideri” come indirizzo di spedizione in altri indirizzi. In questo modo il giocattolo sara ricevuto direttamente dalla Croce Rossa Italiana che si occupera della sua distribuzione.

Questa è l’occasione perfetta per donare un Natale felice a tanti bambini e bambine in tutta Italia che, per un motivo o per un altro, non posso gioire come tutti noi di questo periodo di festività. Invitiamo quindi tutti a partecipare a questa iniziativa lodevole da parte di Amazon e donare almeno un giocattolo alla Croce Rossa Italiana.

