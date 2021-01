Acquista su EMP e scopri come ottenere uno sconto da 25€!

Continuano le grandi offerte dedicate ai saldi invernali da parte dei maggiori portali online sicché, dopo le proposte degli ultimi giorni dedicate a grandi marchi come Timberland, Diadora e Nike, vi proponiamo ora quelle che sono le offerte messe in campo da EMP che, proprio in queste ore, offre ai suoi clienti la possibilità di acquistare moltissimi capi d’abbigliamento scontati, con anche un l’occasione di risparmiare ulteriori 25€ sulla spesa totale. Per poter usufruire di questa promozione, non dovrete far altro che selezionare i prodotti di vostro gradimento arrivando ad una spesa minima di 100€, ed inserire il codice sconto SAVE nell’apposita selezione del carrello ed il gioco è fatto. Attenzione però che la promozione termina oggi quindi affrettatevi a sfruttarla quanto prima!

Questa promozione di EMP esclude ovviamente alcuni prodotti come libri, articoli LEGO e buoni regalo, ma riguarda centinaia di altri capi d’abbigliamento dei generi più disparati presenti sul portale e che includono magliette, giacche e pantaloni realizzati su licenza ispirandosi a noti franchise o band musicali. Come se non bastasse molti di questi articoli hanno ricevuto già dei grandi sconti, ed infatti vi sarà possibile trovare articoli come la felpa con cappuccio ispirata al costume di Captain America che potrà esser acquistata ad appena 19,99€ anziché a 59,99€.

Trattandosi del catalogo di EMP non mancano poi articoli leggermente eccentrici dedicati al relax in casa, come nel caso della vestaglia casa che ricorda la famosa tunica dei cavalieri Jedi visti in Star Wars, che può esser acquistata a 44,90€, ed una vasta selezione di pigiami comodi e caldi che ritraggono personaggi di film e serie tv. Infine in questa grande iniziativa di EMP è possibile trovare anche una selezione di calzature dai generi più disparati come nel caso degli stivali Phantom Brandit, i resistenti anfibi che riescono a rimanere confortevoli e pratici nonostante la loro incredibile resistenza agli urti e al bagnato.

Insomma, EMP ha realizzato una promozione molto conveniente, che i fan di film e fumetti non possono certo lasciarsi sfuggire! E proprio per questo motivo vi suggeriamo di visitare l'intera proposta di articoli su EMP, così che possiate trovare quello più in linea con i vostri gusti.

