Qualora siate alla ricercai di uno sconto per i vostri acquisti, vi segnaliamo in questo nuovo articolo una nuova ed interessante iniziativa de La Feltrinelli, il noto store per poter acquistare libri e tanto altro ancora. Infatti, comprando uno o più prodotti compatibili con la promozione riceverete fin da subito fino a 20 euro di sconto.

Il noto portale dei libri, infatti, ha intenzione di stuzzicare gli appassionati della lettura e della musica, con una selezione quasi infinita di articoli, tutti raccolti una nuova sezione del sito. Accedendo alla pagina potrete trovare sconti impressionanti, con la possibilità di ottenere un ulteriore sconto, durante il processo d’acquisizione, in base alla spesa.

Chiaramente, per poter ottenere lo sconto, è necessario seguire pochi e semplici passaggi. Innanzitutto, è doveroso accedere alla pagina dell’offerta, al seguente indirizzo, nel quale potrete trovare la selezione di articoli e scegliere quello che più vi aggrada. Successivamente, bisogna inserire nel carrello le vostre preferenze e, nell’apposito campo, inserire i seguenti codici sconto:

5APR22FREE . 5€ di sconto se spendi almeno 35 euro

. 5€ di sconto se spendi almeno 35 euro 10APR22FREE . 10€ di sconto se spendi almeno 55 euro

. 10€ di sconto se spendi almeno 55 euro 20APR22FREE. 20€ di sconto se spendi almeno 100 euro

Naturalmente, stiamo parlando di una promozione che vi permetterà di ottenere un ingente sconto sull’acquisto di diversi prodotti, ma solo entro il prossimo 11 aprile 2022. Ciò detto, vi ricordiamo di seguire anche i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

