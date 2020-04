Acquista un DualShock su Unieuro e ricevi un gioco PS4 in regalo!

Vi segnaliamo una piccola ma significativa promozione attiva sullo store online di Unieuro, grazie al quale potrete approfittare di una combinazione d’acquisto rara, ma davvero eccezionale! Acquistando infatti un pad DualShock 4, potrete riceve in regalo un titolo PS4 da un’ottima lista di titoli di primissimo piano! Stiamo parlando di giochi come God of War, Nioh, Bloodborne, Uncharted 4, Detroit: Become Human e tanti altri, ovvero l’intera collezione di quelli che si definiscono titoli “PlayStation Hits”, ovvero i best seller del mondo PlayStation 4.

Benché i giochi in sé abbiano un valore commerciale di circa 20 euro, si tratta comunque di una promozione a cui non val la pena rinunciare, soprattutto se si era alla ricerca di un pretesto per il cambio del proprio pad o, perché no, dell’acquisto di un secondo controller. Non è chiaro fino a quando si protrarrà l’offerta, né quale sia la disponibilità sul numero di controller disponibili (i quali, a loro volta, sono proposti in vari colori, tutti valevoli per la promozione), dunque il nostro consiglio è quello di non indugiare troppo e di effettuare immediatamente il vostro acquisto, così da garantirvi l’accesso al videogame in regalo!

N.B. Per aderire alla promozione occorre semplicemente acquistare un pad e selezionare l’opzione di scelta del gioco in regalo DIRETTAMENTE dal carrello e prima di completare l’acquisto.

» Clicca qui per acquistare un pad PS4 e per ricevere un gioco in regalo «

