Acquista un elettrodomestico a prezzo scontato e ricevi un’asciugatrice in regalo!

Mentre da Unieuro prosegue la promozione sugli elettrodomestici Whirlpool, sullo store è iniziata una nuova iniziativa chiamata Passione Casa che vi permetterà di ricevere in regalo un’asciugatrice! Avete capito bene, infatti oltre a proporre sconti fino al 50% su una lista di grandi elettrodomestici, grazie a questa promozione si potrà ricevere in regalo un’asciugatrice Bosch, Whirlpool, Electrolux o Candy. Attenzione però che questa incredibile occasione scade l’8 ottobre, quindi affrettatevi ad approfittarne!

Fra tutti questi grandi elettrodomestici, vogliamo segnalarvi l’offerta sulla lavatrice Whirlpool ZEN TDLR 724, che vi permetterà di ricevere abbinata un’asciugatrice Whirlpool, spendendo solamente 739,00€! Questa lavatrice dalle dimensioni contenute, nonostante abbia il caricamento dall’alto, mantiene comunque un cestello spazioso capiente ben 7 kg il che la rende perfetta da posizionare nelle case moderne, dove si cerca sempre di ottimizzare gli spazi.

La velocità di centrifuga massima della lavatrice Whirlpool ZEN TDLR 724 è di 1.200 giri/min, rientrando nella classe di efficienza energetica A+++, mentre fra le modalità presenti spicca anche l’esclusiva tecnologia 6° Senso che adatta dinamicamente le impostazioni in base alle caratteristiche dei tessuti presenti in ogni carico. La combinazione della Zen Technology e del particolare design ad U insonorizzante, fanno di Whirlpool ZEN TDLR 724 una lavatrice di dichiarata rumorosità in centrifuga di appena 66 dbA, rendendola una delle più silenziose lavatrici sul mercato.

La scelta di elettrodomestici inclusa in questa promozione di Unieuro è molto varia, per questo vi invitiamo a visitare la pagina relativa alla promozione così da trovare quello più in linea con le vostre necessità, entro l’8 ottobre. Prima di farvi andare a scegliere il vostro prossimo elettrodomestico, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

