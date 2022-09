Degli elettrodomestici di ottima qualità in super sconto e anche la possibilità di vincere un buono spesa da ben 250? Ebbene sì, si tratta di un’offerta vera e propria, attualmente messa in atto da Hotpoint che ha deciso di proporla sul sito dell’affidabile e sicurissimo Monclick. Un qualcosa di particolarmente interessante, che siamo sicuri alletterà molti di voi.

Per partecipare a tale promozione è necessario acquistare una lavatrice Hotpoint Gentle Power in promozione su questa pagina entro il 31 ottobre 2022 per ricevere un rimborso fino a 50 euro e, inoltre, poter tentare la fortuna per un buono spesa da 250€. Una volta terminata la promozione, e comunque entro fine anno, Hotpoint estrarrà infatti ben 30 vincitori che si porteranno a casa l’agognato buono spesa. Non male, vero?

A rendere il tutto più intrigante è poi il fatto che ad essere in promozione sono delle lavatrici Hotpoint di grande qualità che Monclick propone già di suo in super sconto. La H8 W946WB, con una capacità di carico di ben 9kg e velocità di centrifuga pari a 1400 rpm, è ad esempio già in sconto del 30% su Monclick, oltre a permettere l’accesso alla promozione.

Oltre ai numerosi elettrodomestici Hotpoint in sconto su Monclick e alla possibilità di vincere un buono spesa da ben 250 euro, esistono anche molte altre offerte sul mercato. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Volete solo gli elettrodomestici in offerta e tentare la fortuna? Potete farlo seguendo comodamente il link qui sotto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!