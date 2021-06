Acquista un frigo Electrolux e ricevi un buono spesa da 100€!

Dopo aver dato uno sguardo approfondito a quelle che sono le principali offerte giornaliere, vi segnaliamo una nuova ed interessante iniziativa di Mediaworld, in collaborazione con Electrolux. Sul portale, infatti, fino al prossimo 31 agosto 2021, e salvo anticipato esaurimento o possibili cambiamenti della promozione, sarà possibile ottenere un buono spesa di 100€ acquistando uno dei frigoriferi compatibili.

Si tratta di un’iniziativa molto interessante perché permette di ottenere, oltre al fisiologico sconto di alcuni articoli, un notevole risparmio! Per poter ottenere il coupon, è necessario dunque acquistare uno dei prodotti promozionati da Electrolux e Mediaworld, e successivamente compilare il form al seguente indirizzo entro il 15 settembre 2021, caricando lo scontrino oppure la fattura d’acquisto. Una volta completata la registrazione bisogna soltanto attendere una mail contenente il codice.

I modelli compatibili con il rimborso Electrolux sono: ENT6TF18S, ENT6TE18S, LNT6TE18S, ENT6TE18SX, ENT7TF18S, ENT8TE18S, LNS7TE18S, ENS8TE19S, LNT5MF32W0, LNT5MF32U0, LNC7ME32W2, LNC7MD32W2, LNT7MD32X2, LNT5MF36W0, LNT5MF36U0, LNC7ME34W2, LNC7ME34X2, LNT7ME32X2, LNT7MF46X2.

Come facilmente intuibile, la lista non comprende un numero variegato di modelli tuttavia, tra questi, vi segnaliamo la presenza del frigorifero combinato Electrolux con nome in codice ENT7TF18S, attualmente disponibile a 632,00€ anziché 899,00€, a seguito di uno sconto di 267,00€ dal prezzo consigliato dal produttore. Si tratta di un frigo che, tutto sommato, sarà in grado di accontentare la maggior parte delle esigenze domestiche, grazie alla tecnologia TwinTech Total No Frost che preserva la qualità dei cibi, mediante due sistemi di refrigerazione indipendenti.

Dotato di comandi elettronici Dual Touch, questo elettrodomestico permette a tutti i suoi futuri possessori di gestire tutte le funzioni e di configurare le impostazioni, sia per lo scompartimento del frigo sia per il cassettone del congelatore.

Insomma, un prodotto che rappresenta un investimento per la propria cucina e, considerando il suo prezzo scontato e la possibilità di ottenere un buono sconto da 100€, diventa un vero affare da cogliere al volo! Ciò detto, vi consigliamo di consultare la lista completa dei prodotti al seguente indirizzo e l’informativa della promozione. Infine, non dimenticate di seguirci nei prossimi giorni per l’Amazon Prime Day 2021, e di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

