Acquista un Galaxy Book e ricevi un Galaxy Tab in omaggio, scopri come!

Dopo avervi proposto l’interessante iniziativa dedicata ai nuovi Huawei Watch 3, vi informiamo ora di una nuova promozione simile, ma a marchio Samsung, che vede come protagonisti gli ottimi e bellissimi notebook Galaxy Book e Galaxy Book Pro. Proprio come la promozione citata pocanzi, lo store ufficiale vi permetterà di ricevere fantastici regali i quali, in questo caso, consistono in alcuni dei migliori tablet di Samsung, vale a dire un Galaxy Tab S6 Lite e un Galaxy Tab A7.

La promozione sarà valida fino al 17 giugno e, una volta effettuato l’acquisto, dovrete registrare l’ordine su Samsung Members entro il 7 luglio. Come avrete letto, i tablet messi a disposizione sono 2 e il modello che riceverete in omaggio dipende esclusivamente da quale notebook decidiate di acquistate. Qualora opterete per il Galaxy Book, vi verrà spedito gratuitamente un Galaxy Tab A7, mentre qualora scegliate il modello Pro riceverete in regalo un Galaxy Tab S6 Lite.

In entrambi i casi, parliamo di tablet da svariate centinaia di euro, che possono aiutarvi a sfruttare ancor di più il già ottimo Galaxy Book, merito di funzionalità esclusive che vi permetteranno di duplicare lo schermo del notebook con quello del vostro tablet o smartphone, oltre a beneficiare dei vantaggi dell’ecosistema Samsung. Ad esempio, potrete persino comandare i vostri dispositivi smart direttamente dal PC grazie all’utilissima suite SmartThings di Samsung.

Come non citare poi lo schermo AMOLED di Galaxy Book Pro, che vi permetterà di apprezzare la qualità dei neri assoluti su un notebook, una caratteristica che ad oggi è presente su pochissime soluzioni di personal computer. Moderni, eleganti e prestanti, i Galaxy Book sono notebook adatti a coloro che vogliono avere la massima produttività in un prodotto dal design curato, resistente e leggero, nonché ricco di funzionalità esclusive.

Le varianti di Galaxy Book e Galaxy Book Pro sono numerose, quindi il nostro consiglio è quello di visitare la pagina ufficiale, sulla quale troverete anche i prezzi di ogni specifico modello. Ciò detto, sarete felici di sapere che le offerte di oggi non sono ancora terminate quindi rimanete sintonizzati e non dimenticate di seguirci anche sui nostri canali Telegram, dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e Cina. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!