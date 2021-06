Acquista un Huawei Watch 3 e ricevi gli auricolari FreeBuds 4i in omaggio

Recentemente sono stati presentati i nuovi Huawei Watch 3 e Huawei Watch 3 Pro e lo store ufficiale di Huawei vi offre da subito l’occasione di comprare questi nuovi smartwatch ricevendo in omaggio gli ottimi auricolari FreeBuds 4i e un cinturino EasyFit Jade che, insieme, corrispondono ad un valore di circa 130,00€. Un’offerta che riteniamo molto vantaggiosa per chi non intende aspettare un taglio di prezzo, ma vogliono subito dotarsi di un nuovo dispositivo tecnologico a marchio Huawei.

La promozione è già attiva e lo sarà fino 15 luglio. Ad ogni modo, l’offerta si estende anche su di una serie di store aderenti all’iniziativa, ma il nostro consiglio è quello di effettuare l’acquisto tramite lo store ufficiale di Huawei perché, in questo caso, non dovrete registrare alcun acquisto da portali di terze parti per ricevere gli omaggi, cosa che invece è richiesta qualora compraste un nuovo Huawei Watch 3 da altri store.

Con i recenti Huawei Watch 3, il brand ha saputo alzare ancora una volta l’asticella e confermarsi come uno dei migliori produttori di smartwatch. Le novità introdotte nella terza generazione sono diverse e tra le più importanti vi è il supporto alla connettività autonoma, che vi permetterà di attivare il servizio eSIM direttamente sullo smartwatch, dandovi modo di gestire telefonate con SIM indipendente.

Inoltre, i nuovi Huawei Watch 3 implementano il nuovo sistema operativo HarmonyOS 2, mentre i quadranti sono decorati con un pannello di vetro 3D ultra-curvo e, per la prima volta, viene installata una corona rotante con feedback tattile. Insomma, l’esperienza d’uso ha subito un enorme aggiornamento, dandovi modo di sfruttare ancora meglio le oltre 100 modalità di allenamento.

Dispositivi, dunque, che coniugano l’eleganza con le prestazioni, oggi acquistabili sì a prezzo pieno ma con omaggi degni di nota. Detto ciò, in calce troverete il link che vi porterà direttamente alla pagina promozione, dove potrete leggere il regolamento completo e scoprire tutte le caratteristiche dei nuovi smartwatch targati Huawei. Prima di passare altrove, ricordatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

» Clicca qui per scoprire e acquistare i nuovi Huawei Watch 3 «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!