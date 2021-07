Acquista un libro Feltrinelli e scopri come vincere un gioiello Rubinia!

In questo periodo, acquistare un libro o un eBook dal catalogo di Feltrinelli potrebbe non essere solo un’ottima occasione per leggere un buon titolo sotto all’ombrellone, ma anche rivelarsi un’occasione unica per vincere un bellissimo gioiello Rubinia, il cui valore, certamente, non sarà di pochi euro.

Infatti, il primo estratto riceverà un ciondolo Filodamore da 25 mm in oro rosa inciso a mano, con catenina in argento brunito e oro rosa da 45 cm, i successivi 20 estratti vinceranno, invece, un bracciale Filodamore in argento con elemento “tre fili” in oro rosa, mentre i fortunati dalla 22esima fino alla 90esima estrazione riceveranno un ciondolo Filodamore da 25 mm in argento e maglia in oro rosa, con catenina in argento e oro rosa da 45 cm. Inoltre, avrete modo di personalizzare il vostro premio con una delle frasi più belle tratte dai libri del cuore, un’operazione che dovrete fare dopo aver terminato l’acquisto sullo store di Feltrinelli, dirigendovi al seguente indirizzo, compilando prima il form con la prova d’acquisto e, successivamente, scegliere una frase a piacere tra le 10 proposte.

Prendere parte al concorso è semplice ed economico, dato che non ci sono somme minime da raggiungere e i libri e gli eBook compatibili sono tutti quelli pubblicati da Feltrinelli Editore. Avrete quindi un’ampia scelta, a partire dai bestseller fino ad arrivare alle novità di narrativa, passando per i saggi più autorevoli e temi di grande attualità.

Ad ogni modo, l’acquisto di uno o più libri dovrà essere fatto entro il 22 agosto, mentre l’estrazione si terrà il 30 settembre quando, in caso di vittoria, sarete contattati per la conferma della vincita. Insomma, sebbene vincere i concorsi sia sempre difficile, in questo caso ci sono ben 90 estrazioni, ed ecco perché il nostro consiglio è quello di scegliere subito un libro, anche perché in caso di un ulteriore acquisto, potrete aumentare le possibilità di vincita, caricando la prova d’acquisto ed eseguire gli stessi passaggi descritti pocanzi.

» Clicca qui per leggere il regolamento completo «

