Avete bisogno di un nuovo monitor da gaming e volete usarlo per giocare ai migliori giochi sul mercato? A fare al caso vostro è allora proprio l’offerta di Samsung e Unieuro, che vi permette di ottenere fino a un anno di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate in regalo con l’acquisto di un monitor gaming Samsung Odyssey. Una combo perfetta, che vi regalerà tante soddisfazioni a un prezzo super.

Acquistando un monitor Samsung Odyssey G3 è infatti possibile ottenere 1 mese di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, mentre l’acquisto di un Samsung Odyssey G4 o G5 vi permetterà di ottenere ben 3 mesi di abbonamento. Nel caso propendiate per un Odyssey G6 o G7 i mesi di abbonamento diventeranno invece ben 6, mentre se acquisterete un bellissimo Samsung Odyssey Ark otterrete ben 1 anno di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate. Una promozione, insomma, oltremodo vantaggiosa.

Per poter partecipare a questa promozione vi basterà seguire questi semplici passi:

Acquistare un monitor Samsung Odyssey tra quelli sopra elencati entro il 31 dicembre 2022;

Registrare il proprio nuovo monitor su Samsung Members entro e non oltre 15 giorni dalla data d’acquisto;

Aspettare di ricevere il codice epay entro 30 giorni dall’e-mail di validazione di partecipazione;

dall’e-mail di validazione di partecipazione; Convertire il codice epay ricevuto sul sito Microsoft entro e non oltre il 31 marzo 2023;

Godetevi il vostro nuovo monitor con tutti i giochi compresi con Xbox Game Pass Ultimate!

