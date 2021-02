Acquista un paio di occhiali da sole Hawkers, il secondo è in regalo!

San Valentino è ormai prossimo e, come prevedibile, sono tantissimi gli store che nelle ultime ore si stanno affrettando nell’offrirci sconti e promozioni relative alla festa degli innamorati, con occasioni davvero molto numerose e prezzi che, francamente, non aspettavamo di ritrovare nel bel mezzo di febbraio. Tra le varie che vi abbiamo già segnalato, si aggiunge ora anche la proposta di Hawkers, marchio specializzato negli occhiali da sole di cui spesso vi abbiamo parlato sulle nostre pagine.

Ebbene, con la sua ultima proposta, Hawkers vi offrirà la possibilità di acquistare 2 paia di ottimi occhiali da sole al prezzo di uno, regalandovi quindi un paio a scelta tra i due, ed includendo al tutto anche le spese di spedizione! Si tratta, come capirete, di un’occasione eccellente per regalare (ed anche regalarsi) un paio di occhiali di primissima qualità, in quello che è un catalogo davvero molto vasto e che comprende modelli adatti ad ogni esigenza e stile!

Il bello è che i prezzi sono tutti molto abbordabili e partono da un minimo di 29,99€ fino ad un massimo di 49,99€, il che significa che potreste acquistare due paia di occhiali per un totale di meno di 25 euro al paio: un vero e proprio affare! Qualora poi non conosceste il brand, sappiate che se si parla degli occhiali da sole Hawkers, si parla di prodotti qualitativamente ottimi, quasi tutti realizzati con una montatura in acetato di cellulosa, e con un grande sforzo nell’utilizzo di materiali di grande pregio, con modelli dotati di lenti polarizzate ed altri creati interamente in plastica riciclata!

Comodo, stilosi ed accattivanti, gli occhiali da sole Hawkers offrono lenti schermate per la protezione per gli occhi dai raggi UV400, e sono perfetti tanto per l’inverno in corso quanto per la prossima estate. Complice una scelta vastissima adatta a tutte le tasche, questa promozione Hawkers è forse una delle migliori degli ultimi mesi nel campo dell’abbigliamento, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di non perdere tempo, e di approfittarne subito nel consultare l’apposita sezione dello shop Hawkers dedicata alla promozione, così da poter rintracciare subito quello che è l’articolo che più si adatta alle vostre esigenze, ed al vostro stile! Inoltre, qualora foste interessati ad ulteriori aggiornamenti su sconti, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!