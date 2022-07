Se state pensando di portare a casa un nuovo portatile, vi consigliamo di non farvi scappare assolutamente la fantastica promozione attiva sul sito ufficiale Huawei, solo fino all’10 luglio. Al momento, infatti, acquistando oppure preordinando un MateBook direttamente dallo store, avrete la possibilità di ricevere in omaggio un ottimo monitor o addirittura un tablet!

Vi basterà aprire l’apposita pagina e, senza nemmeno registrarvi, potrete aggiungere il Huawei MateBook 16s al vostro carrello per poi avere in regalo il monitor Huawei MateView. Nel caso in cui, invece, preferiate preordinare il modello MateBook D16 riceverete gratuitamente il tablet MatePad 11. Dunque, trattandosi di un’offerta davvero imperdibile e super conveniente, vi consigliamo di completare i vostri acquisti il prima possibile fintanto che la promozione è ancora attiva!

Partiamo dal monitor Huawei MateView con display 4K Ultra HD da 28,2″, dal valore di ben 179,90€. Non solo vi assicura una risoluzione eccellente ma dispone anche dell’importante funzione Eye Comfort, certificata TÜV Rheinland, che evita di stancare i vostri occhi anche dopo un utilizzo particolarmente prolungato, per studio o lavoro. Non meno importante, il prodotto vi garantisce il massimo della comodità consentendovi di regolarne l’inclinazione in base alle vostre specifiche preferenze ed è dotato di un supporto da parete VESA, utilissimo nel caso non abbiate sufficiente spazio sulla scrivania.

Anche il Hauwei MatePad 11 è un articolo estremamente interessante, in quanto si tratta di un tablet con Display FullView a 120 Hz, dal valore di 319,00€ con 6GB+64GB di memoria. Si tratta di un dispositivo perfetto per chi ha bisogno di svolgere anche più operazioni sulla stessa applicazione, il tutto grazie alla fantastica feature Window Lock. Inoltre, usando la modalità multi-finestra, potrete aprire fino a 4 app in una singola schermata assicurandovi il massimo del multitasking: avrete modo di chattare, prendere appunti e navigare sul web nello stesso momento, senza mettere in pausa nemmeno una delle vostre attività.

Inoltre, potrete ottenere una visuale allargata collegando il tablet al vostro nuovissimo laptop, sfruttandolo come secondo schermo! In questo modo sarà facilissimo lavorare su due progetti contemporaneamente e spostare i file in meno di un minuto. In alternativa, vi basterà duplicare lo schermo del PC su MatePad per avere il pieno controllo di ogni creazione utilizzando anche l’ottima M-Pencil di seconda generazione (non inclusa nell’acquisto).

Se siete interessati a dare uno sguardo anche a tutte le altre informazioni riguardanti gli articoli che fanno parte di questa promo super valide, in questo periodo, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina ufficiale Huawei dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!