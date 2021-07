Acquista un prodotto Braun, e ricevi uno sconto di 15€ sul carrello!

Vi segnaliamo che su Amazon è disponibile una nuova promozione che, fino all’11 luglio, vi permetterà di ottenere uno sconto di 15,00€ sul carrello, acquistando uno o più prodotti a marchio Braun, anche già scontati, a patto però che si effettui una spesa minima di 75,00€! Senza dubbio, si tratta di un’ottima occasione per coloro che necessitano dell’acquisto di un nuovo elettrodomestico di qualità, anche perché, per quanto la promo sia dedicata a prodotti selezionati, come già detto alcuni di essi godono già di un prezzo scontato, sicché potrete acquistare anche prodotti di altissimo livello ad un prezzo davvero minimo.

Un esempio in tal senso è il ferro da stiro Braun CareStyle Compact IS2055GR, il quale godeva già di una decurtazione del 27%, permettendovi di risparmiare oltre 40,00€, una cifra che oggi aumenta grazie al risparmio extra, che ridurrà il prezzo di questo prodotto ad appena 93,93€ anziché 150,00€. Con i suoi 2.200W e 5 bar di potenza, questo ferro da stiro vi permetterà di dimezzare il tempo di stiratura, grazie anche ad una raffinata piastra brevettata, la cui forma inclinata e curva farà in modo che la scorrevolezza sia perfetta in tutte le direzioni.

Pratico e sicuro, il Braun CareStyle Compact IS2055GR vi permetterà persino di usarlo in posizione verticale, utile per dare ritocchi rapidi e particolari nei capi più spiegazzati. Insomma, un prodotto di alto livello, tipico di un brand come Braun, in grado di essere delicato ma efficiente su ogni tipo di tessuto, incluso seta, lana e sintetici. Inoltre, questo ferro da stiro è il più compatto della linea del noto produttore e ciò non fa altro che aumentare l’interesse verso questa soluzione, la quale a meno di 100,00€, si rivela una di quelle offerte che non bisogna farsi sfuggire.

Detto ciò, prima di lasciarvi come sempre ai vostri prossimi acquisti, visitando la pagina promozionale, vi ricordiamo ancora una volta di seguirci anche su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

