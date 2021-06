Acquista un prodotto da gaming su EMP e ricevi tanti omaggi

Dopo le nostre numerose segnalazioni a tema, avrete sicuramente notato come Amazon si stia preparando al Prime Day, rilasciando già alcune offerte interessanti, e ora il fine settimana si fa ancora più intenso grazie ad EMP. Il noto portale, infatti, ha appena avviato una promozione che vi permetterà di ricevere fantastici omaggi qualora facciate una spesa di almeno 50€ aggiungendo nel carrello uno o più articoli da gaming presenti nel vasto catalogo del portale. Valida fino al 14 giugno, l’iniziativa prevede inoltre la possibilità di vincere l’intero valore del vostro ordine, qualora sareste sorteggiati dal sistema che provvederà a selezionare un vincitore ogni 100 ordini ricevuti.

Per un breve periodo di tempo, quindi, acquistare su EMP equivale non solo a risparmiare su di una selezione di prodotti originali, ma anche a ricevere bellissimi omaggi, che potrete scegliere voi stessi direttamente a carrello una volta che avrete raggiunto la soglia minima di acquisto che, ricordiamo, è pari a 50€. Gli omaggi che potrete selezionare spaziano dalle action figure fino ai poster, passando per adesivi e portachiavi dedicati ad alcuni dei più noti titoli videoludici.

Per quanto riguarda invece i prodotti da acquistare, la promozione coinvolge l’abbigliamento per e-Sports, accessori e persino numerosi componenti hardware tra cui mouse, tastiere e cuffie da gaming. Insomma, un’occasione davvero imperdibile per coloro i quali si apprestavano ad acquistare molteplici articoli scontati dal noto portale di merchandising.

Insomma, proprio come nel suo stile, EMP ha di nuovo messo in piedi una promozione che vi permetterà non solo di trovare bellissimi articoli, ma anche di riceverne gratuitamente altrettanti, motivo per cui vi suggeriamo di visitare la pagina promozionale in modo tale che possiate trovare scegliere la merce da gaming più adatta a voi. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, è il momento di ricordarvi di seguirci anche su Telegram e dunque di iscrivervi ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, dove sarete costantemente aggiornati sulle migliori promozioni del momento. Buono shopping!

