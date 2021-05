Acquista un Samsung Jet e ricevi la Clean Station in omaggio

Dopo aver dato uno sguardo alle principali offerte della mattina, vi segnialiamo una ottima iniziativa proposta da Euronics. Infatti, acquistando un Samsung Jet 90 Premium oppure Jet 75 Easy si potrà ricevere in omaggio la Samsung Clean Station, ovvero l’esclusivo accessorio per lo svuotamento automatico del serbatoio della polvere. In questo articolo, dunque, vi sveleremo come accedere a questa fantastica promozione.

Come specificato in apertura, questa iniziativa è compatibile con due diversi dispositivi della casa sud-coreana. Il prodotto con il miglior rapporto qualità/prezzo è senza ombra di dubbio il Samsung Jet 75 Easy, poiché attualmente è disponibile a soli 499,00 euro anziché 619,99 euro, grazie ad uno sconto del -19.36% sul prezzo di listino. Si tratta di una scopa elettrica dalle ottime caratteristiche tecniche, perché riesce ad erogare fino a 200W di potenza aspirante, garantendo zero emissioni di polvere durante il funzionamento con il sistema di filtraggio HEPA a 5 strati, certificato da SLG e BAF.

La scopa elettrica Samsung Jet 75 Easy può abbinarsi con tanti accessori, che assicurano pulizia e igiene su ogni tipo di superficie. Infatti, applicando i panni in microfibra riutilizzabili o i panni umidificati monouso in dotazione, la spazzola lavapavimenti riesce a pulire e detergere qualsiasi pavimento, anche il legno con la massima efficacia. L’autonomia di Jet 75 Easy è molto elevata, difatti riesce ad operare fino a 80 minuti.

Per poter accedere a questa esclusiva iniziativa è necessario (come specificato ndR) una scopa elettrica Samsung Jet 90 Premium oppure Jet 75 Easy dal 13 maggio fino al 13 giugno 2021. Successivamente è necessario registrare l’acquisto al seguente indirizzo entro e non oltre il 1 agosto 2021. Una volta seguiti questi passaggi, riceverete la Samsung Clean Station. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi consigliamo di leggere il regolamento della promozione al seguente indirizzo. Infine, vi ricordiamo di seguirci su Telegram, ai nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

