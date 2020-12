Acquista un seggiolino per auto e ricevi in regalo un dispositivo anti-abbandono!

La quiete dopo la tempesta: è proprio questo il momento in cui ci troviamo adesso, ma non bisogna mai abbassare la guardia perché le migliori offerte si trovano dietro l’angolo. È il caso di Amazon che ha appena lanciato una promozione che potrebbe essere interessante coloro che si apprestano a comprare un nuovo seggiolino per auto per i loro figli! Acquistando infatti un prodotto tra quelli presenti nella apposita pagina dedicata su Amazon, potrete riceverete in regalo un dispositivo anti-abbandono che, come saprete, è ormai obbligatorio per legge, risultando quindi un regalo più che gradito!

Numerosi i modelli disponibili, che vi permetteranno di ricevere in modo completamente gratuito il Maxi Cosi E-Safety, un dispositivo anti-abbandono dal valore di oltre 50€, quindi non sussiste il rischio di non poter accedere all’iniziativa a causa della mancanza di un prodotto che soddisfi le vostre esigenze. Ricevere in regalo questo utilissimo dispositivo è semplice, dal momento che basterà aprire la pagina del prodotto che vi interessa, selezionare la casella “offerte speciali e promozioni” situata sotto la descrizione del prodotto e successivamente cliccare su “aggiungi entrambi al carrello”.

Come detto, sono tanti i seggiolini per auto e tra questi suggeriamo di prendere in considerazione il Bébé Confort Titan, dato che oltre ad essere compatibile con la promozione, si trova attualmente in sconto a 189,00€ invece di 239,00€. Adatto per bambini di età compresa tra i 9 mesi e 12 anni, questo seggiolino assicura una sicurezza totale grazie alle cinture a 5 punti e un comfort ai massimi livelli grazie al poggiatesta regolabile in altezza e alle 5 posizioni reclinabili. Inoltre, è presente il sistema isofix con top tether, che lo rende perfettamente compatibile con gli standard europei in merito alla sicurezza in auto, nonché imbottiture e cuscino supplementari qualora servisse un comfort ancora maggiore.

Insomma, per meno di 200€ il Bébé Confort Titan si dimostra un seggiolino molto valido e sicuro, capace di durare nel tempo e regalare al vostro bambino tutta la comodità che gli serve. Ribadiamo ancora una volta che questo non è l’unico modello disponibile, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina ufficiale per scoprire tutti i tipi di seggiolini e scegliere quello che più si adatta alle vostre necessità. Infine, vale sempre il consiglio di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

