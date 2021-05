Acquista un TV Neo QLED Samsung e ricevi Soundbar, Gift e fantastici premi

Dopo la nostra consueta rassegna stampa dedicata alle principali offerte del giorno, è ora il momento di dare spazio alle iniziative promosse dai vari store e scoprire quelle che potrebbero essere ottime occasioni di risparmio. Una di queste è sicuramente quella proveniente dallo store ufficiale Samsung che, fino al 16 giungo, vi permetterà di ricevere fantastici premi e omaggi qualora acquistiate uno dei nuovi televisori Neo QLED.

La promozione è molto semplice, ma dal momento che i premi dipendono dal modello che andrete ad acquistare, è bene segnalare che le smart tv che si trovano nella lista superiore (visibile sulla pagina ufficiale) sono quelle che vi permetteranno di ricevere i premi più sostanziosi, vale a dire la recentissima soundbar Samsung Q800A, una Gift Card da ben 400€, il pallone e la maglia della nazionale italiana. La lista inferiore, invece, contiene altri televisori Neo QLED di Samsung, ma acquistando uno di questi riceverete una Gift Card da 250€, la soundbar Q600A e lo stesso kit sportivo della nazionale italiana.

Come se ciò non bastasse, questi fantastici premi si vanno ad aggiungere alle offerte già presenti su molte smart tv Neo QLED, ed ecco perché questa promozione è rivolta soprattutto a coloro che vogliono piazzare nel proprio salotto un televisore di ultima generazione, la cui tecnologia probabilmente darà inizio ad una nuova era. Vi ricordiamo, infatti, che i nuovi televisori Samsung Neo QLED vantano pannelli totalmente nuovi, in grado di ottimizzare la parte retroilluminata come mai prima d’ora, arrivando quasi alle caratteristiche di un OLED, ma con i vantaggi della luminosità di un pannello QLED.

Prima di procedere all’acquisto, vi ricordiamo che per ricevere i premi occorre registrare l’avvenuta transazione di acquisto sul portale Samsung Members e attendere i giorni riportati nel regolamento, dopo i quali partirà la spedizione (la smart tv invece vi sarà spedita immediatamente).

Per farvi scoprire velocemente alcune delle offerte relative alle smart tv Neo QLED, abbiamo riportato in calce una serie di modelli interessanti, ma ovviamente la cosa migliore è quella di visitare la pagina dedicata in modo che potrete scoprire quali sono i modelli che vi permetteranno di ricevere i premi più sostanziosi, sebbene qualsiasi modello scegliate vi permetterà di ricevere omaggi di grande valore. Detto ciò, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

