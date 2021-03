Acquista un TV OLED LG, in abbinata una soundbar a metà prezzo!

Vi abbiamo già proposto quella che è l’ottima iniziativa di Monclick dedicata ai doppi sconti sugli aspirapolvere Miele, ma ora vogliamo fare di più! Vi segnaliamo, infatti, che sullo store è disponibile anche una promozione che offre un cashback del 50% sull’acquisto di una soundbar a marchio LG, qualora si scelga di acquistarla assieme ad una smart TV.

Un’offerta davvero esaltante per chiunque voglia completare in un colpo solo il proprio angolo home cinema, potendo così risparmiare un bel po’ di soldi sull’acquisto della combinazione smart TV e soundbar, oggi come oggi a dir poco ideale per il perfetto allestimento del proprio angolo di paradiso televisivo.

L’offerta, come detto, è valida solo sui prodotti a marchio LG e comprende 6 smart TV e 2 soundbar. Aderire è semplicissimo: basta acquistare una qualsiasi combinazione dei due prodotti per ricevere un rimborso pari al 50% del valore della soundbar acquistata. E badate: si tratta di ottimi prodotti, per un cashback che varia dai 186,49€ del primo modello, ovvero la LG SN6Y.DEUSLLK (venduta dal portale a 372,99€), ai ben più consistenti della 429,49€ della LG GX (valore: 858,99€)!

Insomma, un affare niente male, grazie al quale, solo fino al 31 marzo 2021, potrete effettuare i vostri acquisti ottenendo anche un buon rimborso. Acquistati vostri articoli (conservate assolutamente la prova d’acquisto!), avrete tempo 15 giorni di calendario dalla data di acquisto per registrare il vostro prodotto sull’apposito sito messo in piedi da LG (qui il link),

La promozione è ovviamente valida fino all’esaurimento scorte e per maggiori informazioni, nonché per la consultazione dell’informativa completa, potete far riferimento a questo link. Di seguito, invece vi offriamo l’intera gamma di prodotti aderenti all’offerta Monclick ribadendo, ancora una volta, che non solo si tratta di un’ottima offerta, ma che non è possibile garantirvi le disponibilità dei prodotti aderenti che potrebbero (come no) esaurirsi rapidamente.

