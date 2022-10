Se siete alla ricerca di un’asciugatrice, la promozione di Euronics è senza dubbio una delle più convenienti di questo fine ottobre, anche se limitata a questa tipologia di elettrodomestico. L’iniziativa non dovrebbe essere sottovalutata, poiché vi verrà riconosciuto un rimborso fino a 150€, oltre a ricevere in regalo il kit colonna bucato, ossia un ripiano estraibile pensato per facilitare le operazioni di carico con la vostra futura asciugatrice.

La promozione riguarda esclusivamente soluzioni a marchio LG, dotate della tecnologia Dual Inverter Heat Pump, un sistema che porta la firma del noto marchio, progettato per portare il consumo di energia a livelli forse mai così bassi. L’efficiente energetica è quindi il punto forte di queste asciugatrici, che saranno in grado di abbattere i consumi fino al 32%, secondo quanto dichiarato dal produttore. L’iniziativa sarà valida fino al 18 novembre, periodo in cui potrete acquistare una di queste soluzioni LG tra quelle riportate sulla pagina dedicata, risparmiando già in partenza cifre importanti.

Una volta scelto e acquistato una delle asciugatrici LG Dual Inverter Heat Pump, ci sono alcuni passaggi che dovrete completare per far sì che vi venga riconosciuto il rimborso e l’omaggio. Niente di complicato, anche perché i passaggi sono simili a quelli che potreste già aver visto in altre occasioni. Ad ogni modo, entro 15 giorni dovrete registrare il vostro acquisto su LG For You, avendo cura di inserire correttamente tutti i dati che vi verranno chiesti. Il nostro consiglio è quello di attendere l’arrivo dell’asciugatrice a casa prima di iniziare la procedura di registrazione, dato che vi verranno chiesti anche dati sensibili che si trovano solo sull’etichetta del prodotto. Attenzione però a non far passare oltre 30 giorni, altrimenti la richiesta di rimborso non sarà più accettata.

Il rimborso può essere di 100€ o 150€, in base al modello di asciugatrice che si andrà ad acquistare. I prezzi sono simili, anche se potrebbe valere la pena valutare la LG RH80V9AVHN, compatibile con il rimborso di 100€ ma sulla quale vi è uno sconto del 41%, che vi permetterà di risparmiare in totale 600€, senza contare il valore del kit colonna bucato. Insomma, una promozione vantaggiosa proprio come vi avevamo anticipato, pertanto non lasciatevela sfuggire se siete stanti dei problemi che affliggono la vostra attuale asciugatrice.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale dedicata, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa iniziativa, anche perché le richieste potrebbero essere tante da far esaurire rapidamente un eventuale stock ridotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!