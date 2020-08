Acquista una macchina Nespresso e ricevi 30€ di buono sconto sul caffè

Oltre alle offerte del giorno che Amazon continua a proporci regolarmente, il gigante dell’e-commerce ha deciso di scontare anche tantissime macchine del caffè compatibili Nespresso di varie dimensioni, marche e prezzi. Ma non è finita qui: fino al 25 ottobre, con l’acquisto di alcuni modelli selezionati, potrete ricevere direttamente da Nespresso uno sconto di 30,00€ sull’acquisto di caffè, cialde o altri prodotti correlati che beneficeranno anche della spedizione gratuita!

Tra i modelli di macchina del caffè che Amazon propone a prezzo ridotto trovate la Krups Nespresso Citiz&Milk XN761B che potete acquistare al prezzo di 159,90€ invece che 219,99€. Con la sua elegante finitura in metallo e montalatte integrato sarà adatta ad ogni tipo di abitazione e accontenterà tutti i membri della famiglia. Una macchina compatta, intuitiva e facile da usare con aeroccino integrato, incarna tutta l’esperienza Nespresso e si adatta a tutti i gusti in materia di caffè. Per caffè, espressi e bevande al latte deliziose e perfettamente equilibrate, la macchina del caffè Citiz&Milk di Krups è ciò che fa per voi.

Per utilizzare il buono sconto dovrete recarvi sul sito web dedicato all’iniziativa e vi verrà richiesto il numero seriale della macchinetta facente parte della promozione oltre che il codice sconto che vi verrà inviato via mail al momento dell’acquisto della macchina stessa. Come già detto in apertura avrete tempo fino al 25 ottobre per ricevere ed utilizzare lo sconto, esattamente fino alle 23:59 di quel giorno, non perdete l’occasione!

Qui sotto troverete una lista di alcune macchine del caffè Nespresso che fanno parte della promozione e che crediamo possano essere di vostro interesse, ma vi invitiamo a recarvi nella pagina dedicata su Amazon per consultare la lista completa. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi invitiamo a seguirci anche sui nostri canali Telegram, dove potete trovare le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi. Abbiamo anche inaugurato recentemente la sezione dedicata ai codici sconto che vi permetteranno di risparmiare ancora di più. Buono shopping!

