Acquista una smart TV LG, e ricevi un buono regalo da 100€!

Nonostante vi abbiamo già proposto un’ottima offerta relativa ad una smart TV OLED nel corso della giornata odierna, vi informiamo ora di una precisa iniziativa di Mediaworld che potrebbe rivelarsi ancora più vantaggiosa, a patto di sfruttarla entro il 30 settembre. La promozione consiste nell’acquistare uno dei 5 televisori LG OLED per poi ricevere una Gift Card da 100€, che potrete usare per acquistare successivamente qualsiasi prodotto venduto dal portale, fatta eccezione degli abbonamenti TV e, in generale, di tutti i servizi digitali.

La promozione è estremamente vantaggiosa perché le smart TV compatibili con l’iniziativa hanno la fortuna di essere già notevolmente scontate, permettendovi di portarvi a casa diversi modelli OLED a meno di 1.000€, come l’LG OLED48A16LA da 48 pollici. Ad ogni modo, se lo spazio del vostro ambiente lo permette, suggeriamo di mettere al carrello il modello da 55 pollici, dato che viene proposto allo stesso prezzo del modello più piccolo, ossia 999,00€. In quest’ultimo caso, parliamo di uno sconto di ben 600€, tra i più alti mai registrati su un televisore con pannello OLED.

Tuttavia, sebbene la Gift Card di 100€ la riceviate a fronte di un acquisto effettuato entro il 30 settembre, non possiamo garantire che i 5 televisori LG OLED vengano proposti al prezzo attuale anche nei prossimi giorni, motivo per cui consigliamo caldamente di sfruttare questa occasione nel giro poche ore. Come detto, il buono potrete utilizzarlo senza particolari requisiti da rispettare, il che significa che non dovrete per forza raggiungere una spesa minima per sfruttare il buono pari a 100€, come invece viene chiesto spesso da altre iniziative simili.

Detto ciò, a prescindere da quale televisore andrete ad acquistare, avrete la certezza di portarvi a casa una delle migliori smart TV attualmente disponibili sul mercato, con pannelli che godono di neri assoluti e contrasti elevati, che si traducono in un’esperienza di visione praticamente perfetta. I vostri film e serie TV preferite saranno ancora più belli da vedere! Ovviamente, se avete un vecchio televisore da rottamare, questo sarà un motivo in più per non perdersi questa offerta, grazie al bonus rottamazione TV.

