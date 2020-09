Acquista una smart TV LG Nanocell e ricevi 10 film gratuiti su Rakuten!

Dopo avervi proposto quelle che sono alcune delle migliori offerte disponibili nella giornata di oggi, vi segnaliamo ora quella che è un’ottima promozione ad opera di Monclick, il quale vi offre l’opportunità di ricevere 10 film gratuiti da vedere sul servizio di streaming Rakuten, a patto che acquistiate un televisore LG Nanocell tra quelli proposti nella pagina dedicata. Inoltre, la promozione vi permette anche di partecipare ad un’estrazione, nella quale è possibile vincere uno dei 3 purificatori d’aria LG PuriCare 360 dal valore di ben 1.000€, ed è valida fino al 10 novembre.

I televisori aderenti a questa iniziativa coprono dimensioni da 49 a 75 pollici e vantano tutti della tecnologia NanoCell di LG, che integra particelle da 1 nanometro direttamente nel pannello, garantendo la massima accuratezza e la massima espressione dei colori senza distorsioni, per un risultato superiore rispetto ad un pannello a LED. Tra i modelli proposti, suggeriamo di prendere in considerazione la variante da 49 pollici, dal momento che, oltre ad essere venduta ad un prezzo piuttosto competitivo, 554,00€ invece di 749,00€, rientra tra quelle compatibili con la promozione.

Non c’è modo migliore per godersi appieno i 10 film gratuiti messi a disposizione da Rakuten, dato che i pannelli LG sono particolarmente noti per offrire una qualità superiore alla media rispetto ad altre soluzioni della stessa fascia di prezzo. Oltre al pannello, ciò è dovuto al fatto che il processore Quad-Core, di cui è dotato lo smart TV LG 49NANO816NA, ottimizza in tempo reale le immagini a schermo per renderle ancora più entusiasmanti da vedere, insieme a rendere tutta la parte smart (menù, navigazione internet, ecc.) molto fluida e reattiva.

Come partecipare alla promozione

Acquista un televisore LG NanoCell tra quelli presenti in questa pagina Registra i tuoi dati inserendo la ricevuta d’acquisto entro 15 giorni su questo sito Ricevi il vocuher di Rakuten via mail

