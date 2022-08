Se siete tra quelli che hanno ancora un vecchio televisore o una delle prime smart TV arrivate sul mercato e avete deciso che è il momento di fare un upgrade, godendovi i contenuti streaming con gli ultimi standard di qualità, vi informiamo che questo è un ottimo momento per sbarazzarsi del proprio televisore, con la possibilità di ricevere il doppio della valutazione a fronte di un acquisto di una nuova smart TV.

La proposta arriva da Monclick, che vi garantirà una buona valutazione del vostro usato qualora acquistiate una delle più recenti smart TV Samsung entro il 31 agosto, con la possibilità di raddoppiare la valutazione nel caso acquistiate un modello della gamma Neo QLED 8K o uno dei recentissimi OLED della nota azienda coreana. Non serve che il vostro attuale televisore sia a marchio Samsung, in quanto la promozione sarà compatibile anche su alcuni brand della concorrenza, tra cui LG e Hisense.

Servono pochissimi passaggi per aderire alla promozione: il primo è ovviamente quello di scegliere una delle tante smart TV Samsung che si vuole acquistare, disponibili tra l’altro a prezzi scontati su Monclick, per poi registrare l’acquisto sul portale Samsung Members entro 15 giorni dalla data di consegna, inserendo tutti i dati richiesti. Sempre da Samsung Members vi verrà poi chiesto di inserire la marca e il modello del televisore di cui volete sbarazzarvi (consigliamo di controllare nel regolamento completo che il vostro televisore sia presente tra quelli accettati), nonché l’indirizzo di ritiro. A quel punto non vi resta che attendere la conferma dell’idoneità e la valutazione, che vi arriverà entro 7 giorni lavorativi.

La valutazione, come detto, sarà molto buona, soprattutto se acquisterete un modello che vi garantirà il doppio del valore del vostro usato, con la possibilità quindi di passare a una smart TV di ultima generazione con una spesa molto più leggera. Se avete ad esempio una LG OLED della serie CX da 55 pollici, la valutazione sarà di ben 801,55€ invece di 400,78€, che corrisponde all’incirca allo street price di una LG OLED nuova.

Insomma, parliamo di una promozione davvero interessante, perfetta per chi vuole passare da un vecchio televisore a una smart TV o per chi già possiede quest’ultima e preferisce fare un upgrade senza perdere il valore del proprio televisore. Tutto questo ci spinge a consigliarvi di provvedere subito all’acquisto, visitando la pagina promozionale prima che l’iniziativa si esaurisca.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!