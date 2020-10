Acquista una smart TV Samsung QLED 8K, e scopri come ricevere 1000€ di rimborso!

Vi segnaliamo l’arrivo di un’ottima promozione su Onlinestore che, in collaborazione con Samsung, vi permetterà di ricevere un rimborso fino a 1.000€ con l’acquisto di un televisore 8K! Un rimborso di 700€ o 1.000€ in base al modellodi uno tra i televisori QLED 8K selezionati, e come se non bastasse, i prodotti sullo store sono stati anche ulteriormente scontati fino al –27%.

Partecipare a questa iniziativa è molto semplice, non dovrete far altro che acquistare uno dei televisori inclusi nella lista selezionata del portale entro l’11 ottobre, registrarlo sul sito Samsung Members entro il 26 Ottobre, e poi ricevere i 700€ o 1000€ entro 45 giorni dalla domanda. Per ulteriori informazioni e dettagli sulla promozione, vi invitiamo a leggere la pagina del regolamento ufficiale di Samsung.

Molte le proposte, anche se tra le varie è impossibile non suggerirvi l’acquisto dell’eccellente Samsung QE 75Q950TST da 75″ che oggi può essere vostra con oltre 2.000€ di sconto, e quindi a 5.899,90€, prezzo certamente non per tutti, ma che trova la sua giustificazione non solo nella definizione del pannello, ma anche e soprattutto nella qualità generale del prodotto, anche e soprattutto in termini di materiali utilizzati. Con il suo particolare display Infinity Screen, merito della cornice ultra sottile con i bordi praticamente assenti, questo televisore offre un’esperienza completamente immersiva, facendo accedere ad un nuovo livello di dettaglio e nitidezza con i suoi oltre 33 milioni di pixel di risoluzione. Il potente processore Samsung lavora a stretto contatto con il sistema di upscaling 8K e alla modalità Adaptive Picture, ed innalzano lo standard di qualsiasi immagine cercando di avvicinarla alla realtà. È presente anche una funzione che permette di regolare automaticamente la luminosità in base all’ambiente circostante a prescindere del momento della giornata e grazie all’Ultra Viewing Angle è possibile ammirare il televisore Samsung QE 75Q950TST da qualunque angolo della stanza per godere di immagini sempre nitide.

Il quantum HDR 400 definisce un nuovo standard in termini di ricchezza di dettagli e luminosità, con delle zone di retroilluminazione altamente concentrate che regolano ogni singola scena. I particolari altoparlanti del Samsung QE 75Q950TST sono stati montati secondo le innovative regole della tecnologia OTS+ (object Tracking Sound+) e per questo sono rivolti verso l’alto, ricreando un suono avvolgente. Fra le altre funzioni presenti in questo televisore top di gamma ci sono il sistema di amplificazione delle voci automatico dal processore interno per ottenere un’ulteriore chiarezza nei dialoghi, la possibilità di riprodurre su schermo i contenuti dal cellulare (multiView) e la possibilità di ricevere comandi vocali e poter controllare anche gli altri dispositivi della smart house con una sola frase.

Questa iniziativa di Onlinestore e Samsung è molto allettante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina del portale, così da trovare con i vostri occhi il televisore perfetto.

