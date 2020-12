Acquista una smart TV Samsung su Unieuro, puoi ricevere una gift card da 700€!

Dopo le numerose proposte relative alle offerte natalizie di questa settimana, ci avviamo in bellezza verso la chiusura di questa seconda settimana di dicembre, proponendovi quella che è certamente una delle iniziative più interessanti disponibili in vista delle feste! Unieuro, infatti, ha dato il via ad una promozione che vi permetterà di ricevere una gift card del valore fino a 700 euro, a patto che acquistiate un televisore Samsung dotato di pannello QLED tra quelli aderenti all’iniziativa, valida fino al 10 gennaio 2021.

La promozione è molto semplice, ma vale comunque la pena descrivere i passi da seguire per poter ricevere la gift card, la quale sarà spendibile su numerosi store e servizi, tra cui Netflix, Dazn, Ikea, Decathlon, Zalando e molti altri. Innanzitutto, occorre comprare una smart TV Samsung con pannello QLED, ossia quella tecnologia che offre colori realistici e che analizza con precisione la retroilluminazione di ciascuna zona per darle più profondità e dettagli, quasi come la ben più blasonata e costosa OLED. I modelli compatibili con la promozione sono numerosi e vanno dal “piccolo” 43 pollici fino ad arrivare all’enorme variante da 85 pollici, qualsiasi dimensione scegliate potrete quindi ricevere la vostra gift card sebbene, com’è ovvio, il valore di quest’ultima dipenderà strettamente dal vostro acquisto.

Certo, bisogna dire che se volete ricevere la gift card del valore più alto occorre spendere una cifra importante, ma se in occasione del Natale avevate pensato di acquistare un televisore di fascia alta, questa è senza dubbio un’occasione da non perdere, occasione che si rivela interessante anche per coloro che non dispongono dello spazio sufficiente per piazzare una smart TV di grosse dimensioni o per coloro che vogliono limitare la spesa, dal momento che anche in questo caso riceverete una gift card, sebbene di valore inferiore, ma comunque non meno di 250€.

Vale la pena segnalare, però, che al momento della nostra scrittura non risultano disponibili i modelli da 43 e 55 pollici, rendendo necessario una spesa minima di 2.089,00€ per il modello Series 7 QE75Q70TAT da 75 pollici, ma vi invitiamo a tenere sott’occhio la pagina perché potrebbe aggiornarsi con i suddetti modelli nelle prossime ore.

Una volta scelto e acquistato il modello che più soddisfa le vostre esigenze, visualizzabili in questa pagina, occorre registrare la smart TV su Samsung Members entro il 25 gennaio e a quel punto riscattare la gift card, che vi verrà inviata entro 45 giorni alla mail che avete inserito in fase di iscrizione, su questo sito. Ribadiamo che si tratta di un’occasione davvero buona alla quale aderiranno tantissime persone, anche perché bastano pochi e semplici passaggi per iscriversi. Detto ciò, suggeriamo di mettere le nostre pagine tra i vostri preferiti in modo da scoprire in tempi rapidi le migliori offerte giornaliere. Inoltre, consigliamo di iscrivervi, qualora non l’abbiate ancora fatto, ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping e buon Natale!

» Clicca qui per acquistare una smart TV Samsung QLED «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!