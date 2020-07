Acquista una TV LG e ricevi in regalo una soundbar!

Se avete intenzione di cambiare il vostro televisore durante questa estate e passare a un modello di fascia alta, la recente promozione di Unieuro potrebbe fare al caso vostro, dal momento che l’ultima iniziativa della nota catena di elettronica è dedicata esclusivamente alle smart TV LG NanoCell. Acquistando uno dei modelli citati in calce riceverete in regalo una soundbar di LG, quindi si tratta di un’ottima occasione per chi vuole portarsi a casa una nuova TV e godere al contempo di una qualità audio superiore nei programmi e film.

I modelli che prendono parte a questa promozione sono quelli della serie NANO996NAAPI, NANO916NAAPI, NANO906NAAPI, NANO866NAAPI e NANO816NAAPI, che implementano tutti la tecnologia NanoCell di LG. Quest’ultima integra particelle da 1 nanometro direttamente nel pannello, garantendo la massima accuratezza e la massima espressione dei colori senza distorsioni. Le dimensioni dello schermo vanno da 49″ fino a 75″ in base al modello, mentre la risoluzione è 4K. La soundbar che riceverete in regalo è la SL4Y che include un subwoofer wireless appositamente progettato per le basse frequenze. I modi per connetterla al televisore sono numerosi e non manca ovviamente l’ingresso digitale ottico e il Bluetooth. Questo modello, inoltre, supporta il formato DTS Virtual X che punta a ricreare un audio multidimensionale che si muove attorno all’ascoltatore come accadrebbe nella vita reale. In altre parole, è molto simile al Dolby Atmos e offre un’esperienza paragonabile a quella del cinema.

La promozione di Unieuro include anche 5 voucher per Rakuten TV, che è un servizio di streaming video on demand che offre film e serie TV ad abbonamento, noleggio e acquisto. Il catalogo include case produttrici di tutto il mondo, tra cui Warner Bros, Disney e Sony Pictures. Non mancano contenuti locali e indipendenti che possono essere trasmessi in streaming sulla maggior parte dei dispositivi, offrendo un servizio simile al più blasonato Netflix. L’offerta è valida fino al 31 luglio e per scoprire tutti i dettagli in merito all’iniziativa suggeriamo di visitare la pagina dedicata. Inoltre, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

Lista dei prodotti compatibili alla promozione

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!