Acquista uno Xiaomi Mi 11 5G e ricevi Mi Watch in regalo!

Come ricorderete, vi avevamo già parlato dell’arrivo in Italia dell’attesissimo Xiaomi Mi 11 5G, il nuovo dispositivo del marchio cinese che, proprio in concomitanza dell’inizio di questo mese, aveva fatto il suo debutto sul territorio nostrano, proponendosi anche con diverse formule per agevolare l’acquisto.

Ebbene, con questo articolo vi ricordiamo che, fino al prossimo 22 marzo 2021, avrete la possibilità, tramite la catena Euronics, di acquistare uno smartphone Xiaomi Mi 11 5G ricevendo in regalo anche un ottimo smartwatch Mi Watch! Un regalo davvero apprezzatissimo da parte di Xiaomi e della catena di elettronica, che val certamente la pena di essere preso in considerazione, specie se siete interessati al nuovo e performante Mi 11 5G.

Ultimo flagship della popolare azienda cinese, Mi 11 5G si propone con un peso di soli 196 grammi e uno spessore di appena 8,1 mm, attestandosi così come il top di gamma più leggero e sottile di questo 2021, pur proponendosi con un ampio display da 6,81” con risoluzione QHD (3400×1440 pixel) con frequenza di aggiornamento 120Hz.

Certificato per la riproduzione dei contenuti HDR10+, il display di Mi 11 5G raggiunge una luminosità di picco di 1500 nit, offrendovi così un’esperienza di visione eccezionale, per altro completata da uno dei sistemi audio stereo migliori mai usati su uno smartphone, realizzato in collaborazione con Harman Kardon.

Per ciò che riguarda invece le performance, a muovere il tutto c’è un potente processore Qualcomm Snapdragon 888, ovvero l’attuale top del mercato per ciò che riguarda il comparto smartphone, sorretto per altro da una batteria da 4600mAh in grado di ricaricarsi rapidamente con un caricatore a 55W (incluso nella confezione).

Anche dal punto di vista fotografico non c’è davvero da obiettare: Mi 11 5G arriva sul mercato con una fotocamera principale da 108MP di altissimo livello, una fotocamera grandangolare da 13MP, ed una fotocamera macro da 5MP. Un trittico di obiettivi perfetto per qualsiasi circostanza, sia di giorno che di notte, ed in grado di regalare scatti e video memorabili!

In sostanza, Mi 11 5G è uno smartphone straordinario che, grazie a questa promozione, arriverà a casa vostra assieme ad un pratico e funzionale smartwatch Xiaomi, in quella che è un’accoppiata perfetta da portare con sé tanto in qualsiasi circostanza! Di seguito, dunque, vi rimandiamo direttamente alla pagina relativa alla promozione, così che possiate effettuare il vostro acquisto prima dello scadere dell’offerta (ricordiamolo: 22 marzo 2021).

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

