Manca una settimana all’inizio della stagione primaverile, che potrebbe coincidere con il rinnovare lo spazio e l’arredo del giardino per svolgere al meglio le vostre attività all’aperto preferite. Per celebrare la stagione fiorita, eBay ha reso disponibile un nuovo codice sconto, compatibile con i tipici articoli che si acquistano in questo periodo.

Il coupon da applicare nell’apposita sezione al momento del checkout è “MARZO23“. Con uno sconto del 10%, con limite di 100 euro per ogni ordine, e con la possibilità di utilizzare il coupon fino a tre volte entro il 31 marzo, avrete la possibilità di risparmiare un massimo di 300 euro. Nonostante l’iniziativa sia a tema primavera, vi segnaliamo che potrete applicare il coupon anche su alcuni prodotti tecnologici, come fotocamere e videocamere, che potrebbero rivelarsi utili per catturare la bellezza della natura che si risveglia.

Se la vostra priorità è migliorare l’arredamento esterno con qualcosa anche di pratico, allora un buon set da giardino composto da tre poltrone (una di cui a 2 posti) e tavolino come questa proposta di Outsunny farà al caso vostro.

Si tratta di poltrone dalla qualità più che discreta, con rivestimento rimovibile e imbottitura spessa, ricoperte da un elegante finitura di tessitura. Un articolo capace di donare nuovo stile al vostro giardino, scontato di 100 euro netti a cui bisogna sottrarre il risparmio extra garantito dal coupon, che in questo è di 20 euro. Il tutto si tradurrà in una spesa di soli 179,95€ invece di 299,95€.

Termini e condizioni

Codice: MARZO23

Valore coupon: 10%

Spesa minima: 20€

Sconto massimo: 100€

Utilizzi: 3 per ogni utente

Sconto max totale per utente: 300€

Inizio: 13 marzo 2023 ore 9:00

Fine: 31 marzo 2023 ore 23:59

Il tavolino che, ricordiamo, è incluso nel set, è realizzato con un piano in vetro che, oltre a rendere il tutto ancora più elegante, vi permette di pulirlo con facilità. L’intero set di poltrone vanta poi dei pratici piedini antiscivolo, che assicurano stabilità su terrazze, portici o bordi piscina. Insomma, un’aggiunta decorativa al vostro spazio esterno, perfetta per rilassarvi e godervi le future giornate di sole o per intrattenere gli ospiti, magari insieme a un drink o semplicemente per chiacchierare sotto il sole primaverile.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa iniziativa, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

N.B: inserire il coupon "MARZO23" nell'apposita sezione per ricevere lo sconto extra del 10%. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di completare il pagamento.

