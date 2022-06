Siete alla ricerca di prodotti per l’estate ma intendete spendere il meno possibile? eBay risponde alle vostre richieste rilasciando il coupon “MENO20ESTATE“, che vi garantirà uno sconto extra del 20%, compatibile anche su prodotti già scontati. Le categorie interessate sono numerose e spaziano dalle piscine gonfiabili agli accessori da viaggio per la vostra auto, come ad esempio i portabagagli.

A seguito di questo codice sconto, i prezzi di tali prodotti scenderanno vertiginosamente e la cifra scontata sarà visibile già attraverso la pagina del prodotto. Non sarà quindi necessario applicare il coupon durante il checkout per scoprire il costo finale. Si tratta di una promozione molto conveniente per chi si appresta a mettersi in viaggio, ma lo è anche per chi è alla ricerca di prodotti tech da portare con sé in vacanza. Una parte del catalogo, infatti, è dedicata anche a smartwatch, cuffie e casse Bluetooth portatili, acquistabili a prezzi forse persino migliori rispetto a quelli offerti dagli Fresh Sales eDays di circa un mesa fa.

Tantissime sono le possibilità offerte da questa promozione, ma se siete fan di Apple non potete assolutamente perdervi il Watch Serie 7 che, grazie al coupon, potrete acquistarlo a soli 311,92€. La versione qui proposta è quella con cassa da 41 mm e, come detto, non riuscirete ad acquistarlo altrove a un prezzo più vantaggioso. Lo stesso vale anche per la versione con cassa da 45 mm, vostra per meno di 400€.

Il Watch Serie 7 è attualmente lo smartwatch top di gamma di Apple, nonché tra i dispositivi indossabili più all’avanguardia, in grado di offrire il massimo sia dal punto di vista delle prestazioni, sia per quanto concerne la qualità costruttiva. Il display Retina OLED LTPO da quasi 2 pollici è resistente agli urti, così come lo è l’intero smartwatch che, tra le altre cose, è capace di funzionare anche sott’acqua fino a 50 metri di profondità.

Oltre per essere elegante, Apple Watch Serie 7 è studiato per tenervi in compagnia mentre fate sport. In tal senso segnaliamo Fitness+, un servizio di fitness creato appositamente per gli smartwatch Apple che, tramite l’ausilio dello smartphone, vi aiuterà ad allenarvi nel modo corretto tramite una serie di meditazioni guidate, sotto forma di audio e video. Il tutto verrà monitorato da due elettrodi, che genereranno un elettrocardiogramma affidabile in circa 30 secondi. Le modalità di fitness integrate nell’Apple Watch Serie 7 sono davvero tante e potrete personalizzarle affinché il vostro allenamento sia su misura per voi, con la possibilità di settare e raggiungere degli obbiettivi, in modo da mantenere sempre la giusta carica quotidiana.

Viste le caratteristiche avanzate di questo dispositivo, riteniamo che questa offerta di eBay sia veramente interessante e vi ricordiamo che sulla pagina dedicata ne troverete tante altre. Segnaliamo, infine, che il coupon sarà valido fino al 30 giugno!

Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo inoltre che se siete a caccia di sconti e promozioni, ci sono i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte. Riceverete prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso su eBay, e su tanti altri store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Informazioni sul buono sconto

Codice: MENO20ESTATE

Valore Coupon: 20%

Sconto max per utilizzo: 100€

N. Utilizzi max per utente: 2

Sconto max totale per utente: 200€

Spesa minima richiesta per utilizzo: 15€

Inizio: 13 giugno 2022 ore 9:00

Fine: 30 giugno 2022 ore 23:59

Coupon valido solo sulle categorie e venditori presenti nella pagina dedicata

