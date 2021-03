Action camera Gopro Max ad un prezzo fuori di testa su eBay!

Dopo aver visto quelle che sono le prime offerte della mattinata, continua la nostra rassegna dedicata agli sconti dei principali portali online con gli Imperdibili di eBay che, come sempre, includono molte interessanti occasioni su tutte le categorie di prodotti come smartphone, elettrodomestici, dispositivi per la cura della persona, abbigliamento ed anche tante offerte relative ai prodotti da giardino, il tutto con sconti che arrivano a tagliare i prezzi anche oltre l’80%!

Molte le proposte ma, tra le varie, vi preme segnalarvi quella che riguarda l’action camera GoPro Max, che oggi potrete acquistare con uno sconto di ben 130€ dal suo tipico prezzo su eBay, e potrà quindi essere vostra al prezzo di 469,99€. Questa action camera è pensata per i creativi e per gli sportivi alla ricerca di un dispositivo dai numerosi obiettivi di ripresa per la massima versatilità, il tutto con una stabilizzazione perfetta delle immagini, anche nelle situazioni più movimentate.

Nonostante le sue dimensioni di appena 4 x 6,4 x 6,9 cm, sulla GoPro Max è presente anche un display LCD da 1,95 pollici, che permette di accedere facilmente a tutte le varie impostazioni della camera, tra cui anche la scelta dei numerosi obiettivi digitali che permettono di realizzare tantissimi scatti incredibili. Infatti, con GoPro Max vi sembrerà di possedere 3 fotocamere in una sola, grazie alla sua capacità di realizzare foto tradizionali, coinvolgenti scatti o video a 360°, oppure in PowerPano, la modalità panoramica ottimizzata di GoPro che vi permetterà di riprendere fino a 270° un’ambiente senza distorsioni e senza dover eseguire la scansione dell’orizzonte.

In GoPro Max sono poi presenti ben 6 microfoni integrati, che catturano i suoni in tutte le direzioni e permettono di favorire i suoni frontali, ma la grande particolarità sta nel fatto che è presente un sistema di riduzione del rumore del vento, cosa che rende questo uno dei migliori impianti audio mai realizzato da GoPro.

