Action figure, statue e oggetti da collezione in offerta su Zavvi!

Appassionati di action figure e oggetti per il collezionismo, se siete alla ricerca di offerte che riguardano i vostri interessi, non potete perdere le opportunità concesse dalla nuova iniziativa inaugurata da Zavvi, che coinvolge tutti i maggiori merchandise legati alla cultura pop! Infatti, sul portale sono disponibili action figure, statue e oggetti da collezione, a prezzi davvero interessanti!

Questa promozione include un numero praticamente infinito di articoli ma, tra quelli proposti dal portale, vi consigliamo di dare uno sguardo del box celebrativo dedicato a Stan Lee, ovvero un’edizione limitatissima esclusiva di Zavvi. Generalmente disponibile a 116,99€, quest’oggi è acquistabile a “soli” 40,99€, a seguito di uno sconto di ben 76,00€.

Stiamo parlando di un pezzo dal valore affettivo inestimabile, perché include una mini-action figure di Stan Lee, insieme ad un contenitore in vetro per esporlo nel soggiorno. Oltre a ciò, include anche una moneta da collezione commemorativa dello stesso personaggio e un lingotto celebrativo. In più, all’interno della confezione di vendita ci saranno due Funko POP! misteriosi.

Qualora siate interessati ad un oggetto da collezione differente, vi consigliamo di acquistare la replica dell’ascia Stormbreaker di Thor, che potrete acquistare a 157,99€ anziché 184,99€, ottenendo un risparmio di circa 30,00€. Si tratta dell’arma impugnata dall’eroe della Marvel in occasione delle riprese di Avengers: Endgame.

Insomma, questa promozione di Zavvi saprà accontentare tutti gli appassionati del collezionismo, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’intera proposta del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate spulciare tutte le soluzioni possibili e acquistare quella che meglio si adatta ai vostri gusti e al vostro portafogli.

