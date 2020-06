Action figure, statuette e merchandise videogame in offerta su Zavvi

Continuano le grandi promozioni di Zavvi dedicate agli amanti dei videogiochi e del gaming!

Sullo store online troverete, oltre alla promozione sugli accessori per il pc e quella dedicata alle t-shirt videoludiche, anche una nuova iniziativa che vi permetterà di portare a casa merchandise ed altri oggetti da collezione provenienti dai maggiori franchise del mondo dei videogame, il tutto a prezzi davvero incredibili.

Vi piace collezionare action figure e statuette dei vostri eroi digitali? Allora avrete di che gioire con questa promozione, vista l’ampia scelta di icone disponibili tra cui, ad esempio, segnaliamo la presenza di Sonic, Crash Bandicoot e persino gli eccentrici personaggi di Fortnite. Se invece avete voglia di prodotti più elaborati ed eccentrici non preoccupatevi, con articoli come il Kit Pip-boy mkVI oppure le riproduzioni di Alien vs Predator nell’esclusivo pack Nintendo Snes riusciranno a trovare certamente un colezzionabile per cui varrà la pena aprire il portafogli! Ancora non vi basta? In questa promozione troverete anche prodotti più stilosi e ricercati, come le monete da collezione da Resident Evil 2, la replica della Genji Sword di Overwatch ed addirittura un busto a grandezza naturale di Kratos!

Insomma, come avrete capito le proposte di Zavvi relative al merchandise da gaming sono numerose e, proprio per questo, abbiamo selezionato le migliori, pur chiaro che, se non vorrete lasciarvene scappare neanche una, la cosa migliore da fare è visitare la pagina dedicata all’iniziativa. Infine, prima di lasciarvi alle varie offerte su Zavvi, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle che riguardano tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

I migliori prodotti Zavvi

