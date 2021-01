Adidas, fino al 50% di sconto dallo store ufficiale

I saldi invernali hanno ufficialmente preso il via e, al netto dei rallentamenti ancora causati dall’emergenza sanitaria, è ora giunto il momento di dedicarsi allo shopping, così da poter ravvivare o, perché no, rifare da zero, il vostro armadio! Dunque, dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della giornata, si parla ora di abbigliamento e lo si fa partendo con il piede giusto visto che, come avrete intuito, abbiamo pensato di offrirvi subito quelli che sono i saldi proposti da Adidas tramite le pagine ufficiali del suo shop.

Tra i brand più amati in ambito casual e sportivo, Adidas è una garanzia tanto nel vestiario quanto nelle calzature dove, al pari di brand come Nike, mantiene di diritto un posto di assoluto privilegio, confermandosi non solo uno dei brand più amati per l’abbigliamento di tutti i giorni, ma anche in ambito sportivo. Tante le offerte presenti, con sconti che – in alcuni casi – possono arrivare a decurtare anche il 50% del prezzo originale, offrendovi occasioni di acquisto imperdibili, come è ad esempio il caso della promozione relativa le classiche scarpe “Coast Star” nella loro colazione bianca con dettagli in nero, generalmente vendute a 79,95€ e oggi in sconto a soli 43,98€!

Classico intramontabile della collezione di calzature Adidas le Coast Star sono scarpe basse disegnate sul modello della classica scarpa da tennis. Dal design casual semplice ed elegante, sono realizzate con una tomaia in pelle morbida, rifinita dalle classiche 3 strisce seghettate tipiche del marchio. La loro suola in gomma e il tallone rinforzato le rendono comode ma leggere e resistenti, confermandosi a distanza di anni come uno dei design più accattivanti e riconoscibili del brand Adidas Originals.

Ovviamente le Coast Star sono solo uno dei tanti modelli in sconto tra le pagine dello store dove, per altro, troverete non solo calzature, ma anche diversi altri capi di abbigliamento, così da permettervi di rinforzare a dovere il vostro guardaroba! Ecco perché, al netto della nostra proposta qui in calce, vi suggeriamo caldamente di consultare anche l’intera selezione di prodotti Adidas in offerta, così da non perdervi proprio nessuna delle numerose proposte sullo shop. Infine, ancora una volta vogliamo invitarvi ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte per categoria

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!