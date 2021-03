Adidas: fino al 50% di sconto su tantissime scarpe da Maxi Sport!

Sono già tante le offerte che vi abbiamo segnalato oggi, ma per vostra fortuna, c’è ancora spazio per qualche ultima promozione prima della fine della giornata. E se le offerte, poi, riguardano un brand del calibro i Adidas, allora converrete con noi che lo spazio dedicatogli è più che giustificato, visto che sulle pagine digitali dello shop digitale Maxi Store, le scarpe del brand sono in sconto con prezzi tagliati fino al 50%!

Un’occasione davvero al top per gli amanti dell’abbigliamento casual e sportivo visto che, tra le tante offerte presenti, c’è spazio anche per alcuni classici della casa, come le iconiche (e bellissime) Stan Smith, un paio di scarpe ormai entrate nell’immaginario collettivo di qualunque amante delle calzature sportive, e salite agli onori per la loro linea pulita e classica e per la loro colorazione bianca, elegante e caratteristica.

Generalmente vendute a 94,95€, le bellissime Stan Smith sono in sconto su Maxi Store al prezzo di 79,95€! Un affare, per altro disponibile in diverse colorazioni, anche nella classica e accattivante colorazione bianca con inserti verdi, che è poi quella che più si è distinta negli anni per questo specifico modello.

Classico intramontabile della collezione di calzature Adidas, le Stan Smith sono scarpe basse disegnate sul modello della classica scarpa da tennis, rimaste per lo più immutate nella forma sin dal loro esordio, avvenuto nel lontano 1972, quando furono create proprio per Stan Smith, leggendario tennista dell’epoca. Realizzate con una tomaia in pelle pieno fiore, si distinguono per la loro tipica colorazione bianca, per i forellini laterali che ricordano le 3 strisce simbolo del brand, e per lo stemma Adidas in colore a contrasto sopra il tallone, oltre che per la classica linguetta imbottita e logata con l’immagine di Stan Smith.

Dotate di una comoda e resistente suola di gomma, hanno un tallone rinforzato per non stressare la parte posteriore del piede in movimento o nel corso di un’intensa attività fisica (come, per l’appunto, può essere il Tennis), risultando così comode e resistenti e a dir poco perfette per essere indossate tutti i giorni o per delle lunghe passeggiate.

Icona intramontabile del marchio, le Stan Smith sono – ovviamente – solo uno dei tanti modelli di scarpe Adidas in sconto sulle pagine di Maxi Store e, proprio per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare anche l’intera selezione di prodotti Adidas in offerta, così da non perdervi proprio nessuna delle numerose proposte sullo shop. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

