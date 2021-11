Affare Amazon! Questa bilancia smart è in sconto a meno di 17€!

Mentre impazzano le consuete offerte giornaliere provenienti dai maggiori store online, torniamo ancora una volta su Amazon per segnalarvi una nuova ed imperdibile promozione che coinvolge un articolo dedicato agli amanti del wellness. Gli interessati, infatti, possono ora acquistare una bilancia smart, disponibile ora al prezzo più basso di sempre, grazie ad un codice sconto.

Il prodotto in questione è chiamato Yunmai X. Come accennato, si tratta di una bilancia intelligente che, attraverso una serie di tecnologie, permette di avere un’analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA), della composizione corporea, della massa grassa e della massa magra. Oltre a ciò, questo articolo è in grado di mostrare il peso, il BMI, il grasso corporeo, il grasso viscerale e tanto altri fattori.

Questa bilancia intelligente, tra le sue altre specifiche tecniche, può raccogliere dati di un massimo di 16 membri della famiglia, così da poter consentire a tutti i parenti di controllare le condizioni fisiche e di apportare dei miglioramenti alle proprie abitudini. Per far questo è necessario sincronizzarla con l’applicazione proprietaria di Yunmai, compatibile con tutti i dispositivi con a bordo il sistema operativo Android e iOS.

La Yunmai X è interamente realizzata con materiali di alta qualità e vanta un design minimalista ed elegante. Infatti, il suo corpo è interamente ricoperto da un corpo in vetro temperato, in modo tale da resistere a pesi eccessivi. Non manca un display a LED auto-luminoso che mostra tutti i valori di misurazione rilevati. Invece, per quanto concerne la sua batteria, questa bilancia garantisce fino a 180 giorni di autonomia con una singola carica.

Originariamente venduta a 49,99€, questa bilancia smart – per pochissime ore – è acquistabile a “soli” 16,99€, grazie ad un codice sconto applicabile sulla pagina dello store che ne taglia il prezzo consigliato di ben 33,00€! Ciò detto, visto il gran numero di promozioni di Amazon, vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter visionare tutte le proposte attualmente esistenti.

