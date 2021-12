Affare di Natale Oppo! Find X3 Pro in sconto di 350€!

Apriamo questa mattinata di Offerte di Natale Amazon, segnalandovi un’occasione davvero imperdibile qualora, ad esempio, siate alla ricerca di uno smartphone di altissima qualità, venduto ad un prezzo davvero molto, ma molto, scontato!

Sul portale, infatti, è disponibile con una decurtazione di prezzo di ben 350 euro, lo straordinario Oppo Find 3X Pro, uno smartphone di grandissimo pregio, per altro parte di quelle che sono le offerte che il portale sta dedicando ad Oppo, ed in cui non solo troverete Oppo Find 3X Pro, ma anche tantissimi altri prodotti del brand cinese, tutti scontatissimi in vista delle feste.

Ma parliamo del prezzo, perché partendo dagli originali 1.149,99€, Oppo Find 3X Pro è oggi in sconto a soli 799,99€! Un affare, che vi permetterà di risparmiare la bellezza di 350 euro su quello che, credeteci, è uno smartphone davvero eccezione e che, per altro, ha poco meno di un anno di vita sulle spalle.

Proponendosi con un comparto fotografico di gran pregio che, per altro, ha anche conferito al corpo del cellulare un design molto particolare, con corpo fotografico in rilievo, Oppo Find 3X Pro arriva sul mercato con ben quattro sensori fotografici, che lavorano in modo coeso per offrire scatti davvero straordinari. Per la precisione parliamo di una doppia fotocamera primaria (Grandangolare e Ultra Grandangolare da 50MP), e da un doppio sensore Sony IMX766 a 10 bit, in grado di sfruttare una gamma cromatica di 1,07 miliardi di colori sia per gli scatti che per le riprese video.

Gamma ripresa anche dall’ottimo display AMOLED QHD da 6,7″, dotato di un refresh rate da 120Hz che rende le immagini a schermo con grande fluidità. Sotto di esso, batte poi un processore Qualcomm Snapdragon 888, in grado di sprigionare performance di altissimo livello che, ad esempio, rendono Oppo Find 3X Pro anche un ottimo smartphone da gaming!

Insomma, come avrete intuito, Oppo Find 3X Pro è uno smartphone eccezionale sotto ogni punto di vista, ed il fatto che sia disponibile con uno sconto di ben 350€ (e con consegna prevista entro Natale!) non fa che aumentarne l’appetibilità, ben chiaro che esso non è il solo prodotto di alto livello in offerta oggi su Amazon e che, per questo, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle restanti offerte del portale, consultabili tramite l’apposita pagina dedicata alle Offerte di Natale.

