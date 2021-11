Affare MediaWorld! Smart TV Sony 4K da 55” ad un prezzo imperdibile!

La nostra rassegna delle migliori offerte giornaliere continua, e in questo nuovo articolo vogliamo passare al setaccio una nuova ed imperdibile iniziativa di Mediaworld, appartenente al “Solo per Oggi”. Infatti, gli interessati possono acquistare prodotti hi-tech a prezzi convenienti, come smart TV, smartphone, notebook ed elettrodomestici, il tutto con sconti fino al 60%!

Come da tradizione per il portale, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie, vogliamo consigliarvi di dare uno sguardo a quella dedicata alla smart TV Sony XR55X90J. Originariamente venduta a 1.399,00€, solo per oggi è acquistabile a “soli” 899,00€, a seguito di uno sconto pari a 500,00€ dal prezzo consigliato dal produttore asiatico.

Stiamo parlando di un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, dato che possiede tutto il necessario per eccellere nella riproduzione di contenuti multimediali che nel campo dei videogiochi. Innanzitutto, possiede un ampio pannello LED da 55 pollici con una risoluzione nativa in 4K UltraHD, ossia 3840 x 2160 pixel. Dotata della tecnologia Cognitive Processor XR, questa smart TV può riprodurre colori bellissimi, naturali e realistici, grazie ad un’ampia palette di colori.

Tra le sue specifiche troviamo anche il sistema di rimasterizzazione XR HDR, che permette a questo TV di individuare ogni oggetto sullo schermo, per analizzarne il colore e regolarne di conseguenza il contrasto per immagini ancora più realistiche. Poi, il suo pannello ha una frequenza d’aggiornamento fino a 100Hz, ideali anche per il gaming competitivo sui titoli moderni per console di nuova generazione!

Insomma, come è facilmente intuibile, si tratta di un prodotto eccellente, ora disponibile ad un prezzo davvero interessante. Tuttavia, questo TV non rappresenta l’unica offerta del “Solo per Oggi” di Mediaworld, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, così da poter visionare tutte le proposte.

