Affarone eBay! Smart TV Samsung 4K da 75″ ad un prezzo shock: -300€!

Amazon ha inaugurato le offerte di questo martedì proponendo un’ottima smart TV ad un prezzo imbattibile, ma eBay fa altrettanto, scontando un televisore dalle ottime specifiche tecniche. Questo significa che la giornata odierna sarà ricca di occasioni per chi vorrà acquistare un nuovo TV, ma vi ricordiamo che eBay è solito proporre anche tantissime altre offerte interessanti relative a smartphone e ogni genere di elettrodomestici.

Il numero di articoli disponibile in offerta è spaventoso e tra le occasioni più imperdibili spicca il televisore Samsung UE75TU7090U da 75 pollici, sul quale oggi c’è un risparmio di ben 300€, che fa scendere il prezzo da 1.099,00€ a 799,00€. Si tratta di una delle migliori opportunità d’acquisto odierne, anche perché la cifra richiesta per portarsi a casa questo specifico modello è la più bassa di tutti gli altri store.

Un televisore ottimo e uno dei migliori della categoria, la cui diagonale da 75 pollici lo rende perfetto per gli ambienti di grandi dimensioni, mentre la risoluzione 4K e il supporto HDR faranno in modo che gli appassionati di film e serie TV possano apprezzare le scene di quest’ultime senza perdere il minimo dettaglio. Oltre a godere dell’alta definizione, il Samsung UE75TU7090U vi assicurerà una resa cromatica ottimizzata e contrasti elevati, per una qualità generale che saprà emozionarvi.

Come ogni smart TV di un certo livello, la qualità del pannello non proviene solo da quest’ultimo, ma anche dal chip che permette al TV di funzionare, di essere fluido nello scorrere i menu e di migliorare ancora di più la resa dei colori. A tal proposito, il Samsung UE75TU7090U vanta il processore Crystal 4K che, come detto, ottimizza il pannello di questo televisore dando alle immagini un effetto ultra realistico.

Il Samsung UE75TU7090U è un TV versatile e potrete comandarlo anche da remoto, con la possibilità di sbrigare il lavoro dell’ufficio direttamente sul TV di casa. Grazie al mirroring, infatti, potrete portare il display del vostro computer sullo schermo del TV in modalità wireless, oltre che accedere ad un PC per aprire i file e lavorare sui documenti utilizzando Microsoft Office 365, il tutto stando seduti sul divano.

Ciò detto, vi consigliamo di consultare l’apposita pagina de “Gli Imperdibili” di eBay, dato che il portale sta riservando ai suoi clienti una montagna di prodotti a prezzi scontati. Infine, prima di lasciarvi alla nostra piccola selezione, vi ricordiamo di seguirci ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!