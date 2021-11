Affronta il freddo con questo scaldamani ricaricabile! Genialata a meno di 20€!

L’arrivo del freddo vi ha lasciati intontiti? Le mani vi si ghiacciano e compaiono i segni delle prime screpolature? Allora non preoccupatevi oltre! Quello che vi offriamo oggi, infatti, è un prodotto piccolo, compatto, ma decisamente utile che, ne siamo certi, vi aiuterà a risolvere i problemi dati dal freddo alle mani, specie qualora siate tra quelli che passano molte ore fuori casa o fuori ufficio, e soffrono il freddo anche con guanti e cappello.

Su Amazon, infatti, è disponibile questo scaldamani elettrico a marchio Unigear, ricaricabile come una qualsiasi powerbank, ed in grado di offrire un piacevole ed istantaneo tepore alle vostre mani! Il prezzo, inoltre, è davvero abbordabilissimo, giacché parliamo di appena 18,60€, contro gli originali 21,86€. Uno sconto contenuto, certo, ma parliamo comunque di un prodottino economico e geniale che, al di sotto dei 20 euro, è ora più appetibile che mai, anche come idea regalo.

Sicuro e semplicissimo da usare, lo scaldamani Unigear può essere tenuto sempre in tasca o in borsa, poiché è piccolo, compatto e portatile. Bastano appena pochi secondi perché raggiunga una temperatura ottimale, e grazie al schermo digitale a LED presente sulla sua parte frontale, è in grado di comunicarvi prontamente la temperatura raggiunta, ma anche e soprattutto il livello di ricarica della sua batteria interna.

Carico al 100% in circa 2 ore, è uno dei pochi dispositivi di questo tipo a permettere una regolazione attiva della temperatura, così che possiate anche evitare di scottarvi troppo, nel caso in cui la vostra pelle fosse particolarmente delicata.

Realizzato in alluminio aeronautico, lo scaldamani Unigear ha un’eccellente conduttività termica, che gli permette sia di riscaldarsi rapidamente, sia di dissipare velocemente il calore accumulato dopo lo spegnimento, così che possa poi essere riposto in sicurezza in tasca o in borsa ed in oltre, come se non bastasse, il dispositivo può comodamente essere utilizzato come powerbank, semplicemente collegando qualsiasi dispositivo alla sua porta di ricarica USB C.

Insomma, un prodotto versatile e utilissimo, specie in concomitanza dell’arrivo del periodi freddo di fine anno e che, grazie ad Amazon, potrete portarvi a casa al prezzo ridicolo di 18,60€! Un piccolo ma significativo affare che, fidatevi di noi, può seriamente migliorare le vostre giornate, sia dentro che fuori casa.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina d’acquisto dello scaldamani Unigear, ricordandovi però che esso è solo uno dei tantissimi prodotti in sconto oggi su Amazon e che, pertanto, vi suggeriamo caldamente di tenere d’occhio anche la pagina principale del portale dedicata alle offerte dove, come sempre, avrete la possibilità di scoprire tantissimi nuovi articoli a prezzo ribassato.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona lettura!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!