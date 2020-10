Age of Empires 3 Definitive Edition: acquistalo ora a soli 14,49€ su Instant Gaming!

Se siete degli amanti degli strategici, avrete sicuramente sentito parlare almeno una volta di Age of Empires. La saga di Microsoft è infatti uno dei mostri sacri del genere e, in attesa del quarto capitolo, ha fatto nei giorni scorsi capolino la riedizione del terzo episodio, che prende il nome completo di Age of Empires 3 Definitive Edition. Un titolo che, nonostante sia uscito sul mercato da veramente poco, è già da ora disponibile su Instant Gaming all’incredibile prezzo di 14,49 euro, ossia con il 28% di sconto rispetto al prezzo di listino. Un’offerta in poche parole assolutamente da non perdere.

Una riedizione particolarmente interessante e ben fatta, che nella nostra recensione abbiamo premiato con le seguenti parole: “uno strategico ancora intuitivo e accessibile, capace di abbracciare un comparto tecnico fortemente rivisto e una longevità senza pari. World’s Edge ha svolto un lavoro certosino, donando ai fan l’ultimo grande passo destinato a spianare la strada al grande ritorno del franchise con Age of Empires IV.”

Insomma, se amate gli strategici e questa leggendaria saga, non potete fare a meno che approfittare dell’incredibile offerta di Instant Gaming, che vi permetterà di portare a casa a prezzo ridotto un titolo di tutto rispetto. Se siete interessati, fate però presto: non è infatti chiaro fino a quando Age of Empires 3 Definitive Edition sarà acquistabile a soli 14,49 euro su Instant Gaming. Potete trovare il titolo in questione seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui acquistare Age of Empires 3 Definitive Edition a soli 14,49€ su Instant Gaming «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!